A pocas horas del Clásico, Lamine Yamal aumenta la polémica y enoja a todo Real Madrid

Lamine Yamal ha causado una gran polémica a pocos días del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Es que en una charla con Ibai Llanos acusó a los ‘Merengues’ de “robar” en los partidos de LaLiga. Pero, ahora, causó enojo en los hinchas ‘blancos’ con una serie de publicaciones en Instagram.

Publicidad

Publicidad

La figura de Barcelona ha calentado el gran Derbi de España y deberá tener una buena actuación para evitar cualquier tipo de burla que pueda generar. La primera polémica surgió con una declaración en un stream con el reconocido Ibai Llanos.

Yamal deslizó que Real Madrid tenía algunas similitudes con su equipo en la Kings League, Porcinos FC. “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…“, insinuó el joven extremo español. Ibai le retrucó: “¿Ah, el Madrid roba?“. Con algunos gestos irónicos, le dijo: “Hombre, a ver…“

ver también Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

Este cruce ha disparado todo tipo de comentarios en España justo cuando se viene el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, evidentemente, Lamine Yamal está muy confiado.

Publicidad

Publicidad

Las publicaciones de Lamine Yamal que calientan el Clásico ante Real Madrid

Es que el talentoso futbolista de Barcelona utilizó su cuenta de Instagram para dejar un par de stories que calientan todavía más el Clásico ante Real Madrid cuando faltan pocas horas para el inicio del partido.

Primero, publicó un video, el cual lo tomó como previa para ese partido. En esta grabación hubo una voz en off en donde dejó un mensaje, en el cual se centra en el propio Lamine Yamal. Además, muestra sus mejores jugadas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio“, decía la voz en off.

Luego de esto, publicó una foto todavía más provocativa que lo muestra celebrando en el Santiago Bernabéu, pero haciendo foco en los propios hinchas de Real Madrid.

Lamine Yamal provoca a los hinchas del Real Madrid (Instagram @lamineyamal).

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Real Madrid vs. FC Barcelona, en el Santiago Bernabéu y por la fecha 10 de LaLiga 2025-26, se juega este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m. (hora Lima). El partido se puede ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica.