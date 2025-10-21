La polémica llegó a su final y no se realizará por el momento un partido de LaLiga fuera de España. El duelo que se tenía pensado era el juego entre Villarreal vs. Barcelona, pero ya no hay opción que se pueda dar. Los reclamos que se hicieron en el país Ibérico terminaron dando sus frutos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, LaLiga dio a conocer la decisión que se tomó tras los reclamos presentados. Esto debido a que la organización decidió dar marcha atrás, pues no veían pertinente continuar con este partido y por ahora no se jugará fuera de España.

“LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, fue lo que publicaron en un comienzo.

Comunicado de LaLiga (Foto: X).

Por otro lado, también se lamentan por la oportunidad perdida, pues económicamente era un gran negocio para el fútbol de España. Aparte de buscar la opción de globalizar el torneo, lo que abriría una puerta importante para ellos.

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”, agregaron.

Grandes reclamos en España por intentar sacar el fútbol al extranjero

Según se pudo conocer por el diario AS, el Real Madrid fue uno de los grandes opositores en la realización de este partido fuera de España. Pues consideraban que estaban violando la equidad competitiva, así que presentaron un reclamo formal al Consejo Superior de Deportes.

Por otro lado, equipos han levantado su voz de protesta en diversos partidos. Uno de ellos fue en el Real Oviedo vs. Espanyol, en donde los jugadores se quedaron 30 segundos parados como forma de protesta. Lo que hicieron en la transmisión fue cambiar la toma para que no se viera este accionar que iba en contra de los intereses de LaLiga.