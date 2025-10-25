Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en uno de los partidos más importantes de la temporada. En el marco de la fecha 10 de La Liga 2025-26, merengues y azulgranas volverán a encontrarse en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo 26 de octubre y a continuación tendrás todos los detalles necesarios del duelo para que puedas disfrutarlo.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este gran clásico español, Real Madrid viene de derrotar 0-1 a Getafe en el Estadio Coliseum, vencer 3-1 a Villarreal, caer goleado por 5-2 ante Atlético de Madrid, ganar 1-4 a Levante en condición de local y triunfar 2-0 a Espanyol. El equipo de Xabi Alonso es líder en la tabla de posiciones con 24 puntos, así que una nueva victoria los acomodaría aún más.

Hablando de FC Barcelona, los dirigidos por Hansi Flick llegan a este encuentro luego de ganar 2-1 frente a Girona, perder 4-1 ante Sevilla en el Estadio La Cartuja, vencer 2-1 a Real Sociedad, ganarle 1-3 a Real Oviedo jugando de visita y golear 3-0 a Getafe. De esta manera, los culés son perseguidores de Real Madrid en La Liga 2025-26 y un triunfo los mandaría directamente al primer lugar.

Las alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

FC Barcelona | Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Marcus Rashford y Lamine Yamal. DT: Hansi Flick.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26?

10:15 | Perú, Colombia y Ecuador

11:15 | Bolivia y Venezuela

12:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

9:15 | México

17:15 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26?

Sudamérica | Disney+ Premium

España | Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

México y Centroamérica | SKY Sports

Estados Unidos | ESPN App, ESPN+ Plus, Fubo Sports, ESPN 2 y ESPN Deportes

