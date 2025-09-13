A qué hora y qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia CF por la fecha 4 de LaLiga 2025-2026

FC Barcelona recibe en el Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí a Valencia CF en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga 2025-26. El conjunto catalán busca un triunfo para ser escolta del líder Real Madrid, mientras que los ‘Ché’ quieren trepar posiciones y meterse arriba en la tabla.

Hansi Flick planea una rotación de futbolistas pensando en el debut por la UEFA Champions League 2025-26 (próximo jueves 18 ante Newcastle). Así, utilizaría un mix en su once titular para sumar de a tres puntos. Viene de igualar 1-1 ante Rayo Vallecano, aunque antes goleó a Mallorca por 3-0 y venció como visitante a Levante por 3-2. Está quinto con 7 unidades en la tabla de posiciones de LaLiga.

Valencia, por su parte, de la mano de Carlos Corberán buscarán arremeter de visitante. Tiene 4 puntos en el torneo producto de su última victoria ante Getafe (3-0), un empate (1-1 ante la Real Sociedad en la primera fecha) y la derrota 1-0 ante Osasuna.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Valencia CF?

Estos son todos los horarios para el partido entre FC Barcelona y Valencia CF alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia CF?

FC Barcelona vs. Valencia CF se enfrentan este domingo 14 de setiembre en el Estadi Johan Cruyff por la fecha 4 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por DSports en los canales 610 y 1610 en HD, mientras que también estará disponible en la plataforma DGO para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).

En Centroamérica y México, el duelo entre el Barça y los Ché irá por Sky Sports y Sky+. Por su parte, en los Estados Unidos se verá por las pantallas de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Publicidad

Publicidad

En España, el encuentro se verá en vivo y en directo por Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y por Amazon Prime Video.

Las alineaciones probables de FC Barcelona vs. Valencia CF

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Éric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

VALENCIA CF: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Copete, José Gayà; Javi Guerra, Baptiste Santamaria; Luis Rioja, Diego López y Arnaut Danjuma. DT: Carlos Corberán.

Publicidad