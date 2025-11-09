Rayo Vallecano vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Rayo Vallecano y Real Madrid se enfrentan este domingo 9 de noviembre desde las 10:15 horas (Lima) por la fecha 12 de LaLiga 2025-26. El Estadio de Vallecas recibe al conjunto ‘merengue’, líder del torneo, que tiene una buena oportunidad para sacarle 7 puntos de ventaja, Villarreal, y 8 al FC Barcelona. El partido se puede ver en vivo por DSports y DGO.

Real Madrid llega a este encuentro con una buena diferencia de puntos como líder de la LaLiga. Viene de golear en el certamen al Valencia por 4-0, pero sufrió una dura derrota por Champions League ante Liverpool por 1-0 con el tanto de Alexis Mac Allister.

Para este encuentro, el entrenador Xabi Alonso pierde a Aurélien Tchouaméni, quien es baja por una lesión. Franco Mastantuono también sigue ausente por una pubalgia. Juegan Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el ataque junto a Jude Bellingham y se suma en la defensa Raúl Asencio.

Por el lado de Rayo Vallecano, hay que destacar que viene de una fea caída ante el Villarreal por 4-0 en este torneo. Aunque, se recuperó con un triunfo por Conference League al vencer 3-2 al Lech Poznan de Polonia. Está ubicado en el decimosegundo lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades. Para enfrentar al conjunto ‘blanco’, destaca la presencia del argentino Augusto Batalla en el arco.

¿A qué hora juega Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas por LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 10:15 AM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 11:15 AM .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15 PM .

. Estados Unidos (PT): 07:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:15 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 12:15 AM .

. China: 11:15 PM.

¿Qué canal transmite en vivo hoy Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

El partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la fecha 12 de LaLiga de España se juega este domingo 9 de noviembre. Tiene transmisión en vivo de DSports en TV para toda Sudamérica y de la plataforma DGO por internet (con excepción de Brasil).

En México se puede disfrutar vía Sky Sports y Sky+; en Centroamérica se puede ver por Sky Sports; en Estados Unidos va por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y la plataforma fuboTV; y en España por DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.