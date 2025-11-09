Es tendencia:
logotipo del encabezado
Laliga

Rayo Vallecano vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Real Madrid tiene una dura visita a Vallecas para jugar ante Rayo Vallecano por la fecha 12 de LaLiga 2025-26. Sigue las acciones en vivo.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
© Getty ImagesKylian Mbappé, figura del Real Madrid.

Rayo Vallecano y Real Madrid se enfrentan este domingo 9 de noviembre desde las 10:15 horas (Lima) por la fecha 12 de LaLiga 2025-26. El Estadio de Vallecas recibe al conjunto ‘merengue’, líder del torneo, que tiene una buena oportunidad para sacarle 7 puntos de ventaja, Villarreal, y 8 al FC Barcelona. El partido se puede ver en vivo por DSports y DGO.

Real Madrid llega a este encuentro con una buena diferencia de puntos como líder de la LaLiga. Viene de golear en el certamen al Valencia por 4-0, pero sufrió una dura derrota por Champions League ante Liverpool por 1-0 con el tanto de Alexis Mac Allister.

Para este encuentro, el entrenador Xabi Alonso pierde a Aurélien Tchouaméni, quien es baja por una lesión. Franco Mastantuono también sigue ausente por una pubalgia. Juegan Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el ataque junto a Jude Bellingham y se suma en la defensa Raúl Asencio.

Por el lado de Rayo Vallecano, hay que destacar que viene de una fea caída ante el Villarreal por 4-0 en este torneo. Aunque, se recuperó con un triunfo por Conference League al vencer 3-2 al Lech Poznan de Polonia. Está ubicado en el decimosegundo lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades. Para enfrentar al conjunto ‘blanco’, destaca la presencia del argentino Augusto Batalla en el arco.

¿A qué hora juega Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas por LaLiga 2025-26:

  • Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 10:15 AM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 11:15 AM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15 PM.
  • Estados Unidos (PT): 07:15 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:15 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 03:15 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 12:15 AM.
  • China: 11:15 PM.

¿Qué canal transmite en vivo hoy Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

El partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la fecha 12 de LaLiga de España se juega este domingo 9 de noviembre. Tiene transmisión en vivo de DSports en TV para toda Sudamérica y de la plataforma DGO por internet (con excepción de Brasil).

En México se puede disfrutar vía Sky Sports y Sky+; en Centroamérica se puede ver por Sky Sports; en Estados Unidos va por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y la plataforma fuboTV; y en España por DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

Publicidad

¡Ya están los equipos en el campo!

Rayo Vallecano y Real Madrid ya están en el campo de Vallecas y, en minutos, comienza el partido.

Las bajas en Rayo Vallecano y Real Madrid para el partido

Ambos equipos tienen bajas importantes. En Rayo Vallecano no juegan Abdul Mumin, Diego Méndez y Luiz Felipe por lesión. Mientras que en Real Madrid tampoco estarán Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid, con camiseta alternativa para enfrentar al Rayo

Tweet placeholder

Árbitros para Rayo Vallecano vs. Real Madrid

El árbitro principal para el partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid es Juan Martín Munuera. En tanto, en el VAR lo asistirá Jorge Figueroa Vázquez.

Alineaciones para Rayo Vallecano vs. Real Madrid

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Josep Chavarria; Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López; Isi Palazón, Jorge de Frutos, Álvaro García. DT: Iñigo Pérez.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior; Jude Bellingham; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Publicidad

Real Madrid va por un triunfo en Vallecas para escaparse como líder

¡Bienvenidos a la transmisión de Rayo Vallecano vs. Real Madrid! Los 'Merengues' son líderes con una ventaja de cuatro puntos sobre Villarreal, actual escolta con un partido más. FC Barcelona está a cinco unidades y debe jugar también hoy. Si ganan los dirigidos por Xabi Alonso se va a escapar a siete puntos de su máximo perseguidor.

Los de Vallecas, en tanto, quieren una victoria que puede ser un punto de inflexión para su temporada. Les permitiría subir posiciones para meterse en pelea por ingresar a copas internacionales.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Estuvo en Real Madrid, usó la '10' de Venezuela y ahora lo investigan por una estafa de 100 mil euros
Fútbol europeo

Estuvo en Real Madrid, usó la '10' de Venezuela y ahora lo investigan por una estafa de 100 mil euros

Rayo Vallecano dio el batacazo de la fecha y venció al Barcelona por La Liga
Futbol Internacional

Rayo Vallecano dio el batacazo de la fecha y venció al Barcelona por La Liga

Sin Renato Tapia: Iago anota, Celta respira por LaLiga
Agenda

Sin Renato Tapia: Iago anota, Celta respira por LaLiga

Llegó como refuerzo estrella a Sporting Cristal: La decisión final sobre la continuidad de Vizeu
Sporting Cristal

Llegó como refuerzo estrella a Sporting Cristal: La decisión final sobre la continuidad de Vizeu

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo