A qué hora y qué canal transmite Racing de Santander vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

FC Barcelona disputa este jueves 15 de enero su partido de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 ante Racing de Santander. Los Campos de Sport El Sardinero es el escenario para este encuentro que marcará un nuevo clasificado a los cuartos de final. Los ‘Culés’ vienen envalentonados tras ganar la Supercopa de España.

Al Barcelona le llega este partido en buen momento. El pasado domingo venció al Real Madrid por 3-2 para ganarle la Supercopa de España, pero también le generó un gran escándalo con el despido de Xabi Alonso y la reciente eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete.

Así, el Barça está con el ánimo en alto y se permite guardar algunos futbolistas para este partido. Así, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Pedri tendrían descanso.

Racing de Santander, por su parte, es el actual líder de la Segunda División de España, por lo que para los ‘Culés’ podrían ser un potencial rival a futuro. Entre los jugadores más destacados del conjunto verdiblanco se menciona a Íñigo Vicente y Andrés Martín, así como los sudamericanos Facundo González y Gustavo Puerta.

¿A qué hora se juega Racing de Santander vs. FC Barcelona por Copa del Rey?

Racing de Santander vs. FC Barcelona se juega este jueves 15 de enero en los Campos de Sport El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. Los horarios del partido son los siguientes:

España: 21:00 horas (local) .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Qué canal transmite Racing de Santander vs. FC Barcelona por Copa del Rey?

El partido entre Racing de Santander y FC Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 tiene transmisión en diferentes canales y plataformas alrededor del mundo. A continuación, mira dónde verlo en cada país:

España: Movistar+ , M+ LALIGA TV y Movistar Plus+

, y Argentina y Paraguay: Flow Sports .

. Uruguay: Flow TV .

. Brasil: Disney+ Premium , ESPN Brasil , Zapping , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play .

, , , , y . Colombia: Win Sports , Win Play , RCN Televisión y Deportes RCN En Vivo .

, , y . Ecuador: Canal del Fútbol .

. Perú: América Televisión , América TVGO y Movistar Deportes .

, y . Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión .

y . México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+ .

y . Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Las alineaciones confirmadas para Racing de Santander vs. FC Barcelona

RACING DE SANTANDER: Jokin Ezkieta; Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Aritz Aldasoro; Suleiman Camara, Maguette Gueye, Giorgi Guliashvili; y Juan Carlos Arana. DT: José Alberto López.

Alineación confirmada del Racing (X @realracingclub).

FC BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Alineación confirmada del FC Barcelona (X @FCBarcelona).

Datos claves