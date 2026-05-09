Real Madrid continúa afinando detalles para lo que será su próximo partido por la fecha 35 de LaLiga, donde deberá enfrentarse a Barcelona en una nueva edición de El Clásico.

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En la antesala de este importante duelo, el conjunto ‘merengue’ ha vivido varios episodios llamativos en su interna, como el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, incidente que terminó con el uruguayo siendo trasladado a la clínica tras un fuerte golpe en la cabeza.

Filtran dura entrada de Courtois sobre Mabappé

Bajo ese contexto, se filtró una imagen de Thibaut Courtois y Kylian Mbappé durante un entrenamiento del Real Madrid en la previa del Clásico de este domingo, generando diversas reacciones. ¿Qué ocurrió entre el arquero y el delantero?

Y es que, pese a lo ocurrido entre los mediocampistas, la calma habría regresado al Real Madrid, algo que se reflejó en una imagen viral de Thibaut Courtois durante los entrenamientos, donde protagonizó una ‘temeraria’ patada sobre Kylian Mbappé, quien apenas alcanzó a cubrirse ante la acción.

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😱 Courtois pas loin d’arracher la tête de Mbappé sur un ballon haut. 😅



🎥 @brazaaa7 pic.twitter.com/nIT5LrgFKx — Le Journal du Real (@lejournaldureal) May 9, 2026

La acción no pasó a mayores y todo quedó como una simple anécdota dentro del entrenamiento. Incluso, en las imágenes se pudo apreciar que tanto Courtois como Mbappé reaccionaron con sonrisas, dejando en claro que se trató de una broma entre compañeros y no de un verdadero conflicto.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

El partido se llevará a cabo este domingo 10 de mayo en las instalaciones del Spotify Camp Nou y podrá verse a partir de las 14:00 horas en nuestro país.

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La transmisión estará a cargo de la cadena internacional DSports para toda Latinoamérica, mientras que vía streaming podrá seguirse a través de DGO en PC, Smart TV y dispositivos móviles.

DATOS CLAVES

Thibaut Courtois protagonizó una imagen viral tras realizar una entrada “temeraria” sobre Kylian Mbappé durante las prácticas.

El Real Madrid visitará al FC Barcelona este domingo 10 de mayo a las 14:00 horas (Perú).

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