Anthony Gordon será nuevo jugador del FC Barcelona, según informó el periodista Fabrizio Romano. Fue una negociación rápida, donde Newcastle aceptó la propuesta superadora del Barça.

Anthony Gordon será nuevo jugador del FC Barcelona en el primer gran fichaje del mercado de mitad de año. Según pudo confirmar el periodista Fabrizio Romano, Newcastle aceptó el ofrecimiento del conjunto catalán y se formalizará el traspaso la próxima semana.

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FC Barcelona se movió muy rápido para lograr la contratación del destacado extremo inglés de 25 años. Mundo Deportivo fue el primer medio de comunicación en reportar el interés de los ‘Culés’. A su vez, adelantó que el director deportivo Deco había mantenido reuniones con el entorno del jugador.

Durante las primeras horas de este miércoles 27 de mayo se intensificaron los contactos. El Barça movió ficha y mandó una oferta formal al Newcastle. Según Romano, la directiva del club inglés y los propietarios saudíes la aceptaron. De esta manera, el fichaje está prácticamente cerrado.

Los detalles del fichaje de Gordon por el Barça (Fabrizio Romano).

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Los detalles del traspaso de Anthony Gordon al FC Barcelona

El fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona se cerraría en una cifra de 70 millones de euros fijos. En tanto, hay complementos a cumplir que podrían elevar la cifra hasta poco más de 80 millones de euros en total, según informó el periodista italiano.

Se espera que Gordon viaje a Barcelona este jueves 28 de mayo donde se realizará los exámenes médicos pertinentes. Una vez que concluya esto, firmará su contrato con la institución catalana. No hay detalles precisos respecto al tiempo de duración del vínculo del futbolista.

Anthony Gordon eligió al FC Barcelona por sobre Bayern Múnich y Liverpool

El extremo izquierdo eligió al Barça por sobre otros dos clubes que también mostraron interés en su fichaje. Bayern Múnich pensó en contratarlo, y su interés se confirmó hace varias semanas en Alemania, pero la oferta del conjunto catalán fue superadora y no quería meterse en una contienda por su arribo, según informó Sky Alemania.

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Por otra parte, a última hora, según Mundo Deportivo, se metió el Liverpool con un interés para su fichaje aprovechando que el jugador y su familia son de la ciudad. Sin embargo, no efectuaron oferta. Por ende, el jugador irá y firmará con el Barça.

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