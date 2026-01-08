Atlético de Madrid 0-1 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la semifinal de la Supercopa de España vía América TV: golazo de Federico Valverde

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en la segunda semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En Perú, el encuentro comenzará a las 14:00 horas . Si te encuentras en otro país, consulta el horario local siguiendo la guía que te ofrecemos a continuación:

En nuestro país, el derbi madrileño se podrá ver EN VIVO a través de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). Mientras que, en España, el partido se podrá seguir a través de Movistar+ y M+ LaLiga TV.

Kylian Mbappé no se recuperó a tiempo de un esguince de rodilla y quedó fuera de la semifinal de la Copa del Rey.

Federico Valverde se encargó de ejecutar el tiro libre y sacó un potente disparo que terminó convirtiéndose en el 1-0 para el Real Madrid.

Tras el golazo de Valverde, el Atlético de Madrid necesita empezar a generar juego para intentar igualar el marcador.

El uruguayo mostró su calidad con un excelente manejo del balón, que dejó a Baena frustrado y terminó en una falta sobre él.

Giuliano Simeone se acercaba al arco, pero pierde el equilibrio y reclama penal; el árbitro no concede la falta y el juego continúa.

Rodrygo estuvo cerca de ampliar la diferencia en el marcador, pero el arquera rival estaba bien posicionado.

El portero del Real Madrid apareció para sacar un balón que parecía que se metía. Avisa el 'Atleti'.

Sorloth remató de cabeza con mucha potencia, pero Thibaut Courtois vuelve a aparecer y se luce como la figura del partido.

Sorloth recibió un centro frente al arco, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El derbi madrileño se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El equipo que se imponga en este partido se clasificará a la final del torneo, donde enfrentará al Barcelona, que el pasado miércoles dejó en el camino al Athletic Club con un contundente 5-0. La definición del campeón de la temporada se disputará el domingo 11 de enero, también en Arabia Saudita.

Kylian Mbappé será una de las grandes ausencias tras sufrir una lesión en el último encuentro que disputó. Por su parte, Xabi Alonso confiará en Gonzalo, quien llega en gran momento tras anotar un triplete frente al Betis el pasado domingo 4 de enero por LaLiga.

Por su parte, los ‘Colchoneros’ apuntan a dar la sorpresa. El objetivo es superar al Madrid y avanzar a la final, con la ilusión de levantar el primer título de la temporada. Aunque conscientes de la dificultad del reto, los jugadores confían en poder ofrecer un gran desempeño en el campo.