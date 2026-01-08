Atlético de Madrid 0-1 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la semifinal de la Supercopa de España vía América TV: golazo de Federico Valverde

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El derbi madrileño se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
El equipo que se imponga en este partido se clasificará a la final del torneo, donde enfrentará al Barcelona, que el pasado miércoles dejó en el camino al Athletic Club con un contundente 5-0. La definición del campeón de la temporada se disputará el domingo 11 de enero, también en Arabia Saudita.
Kylian Mbappé será una de las grandes ausencias tras sufrir una lesión en el último encuentro que disputó. Por su parte, Xabi Alonso confiará en Gonzalo, quien llega en gran momento tras anotar un triplete frente al Betis el pasado domingo 4 de enero por LaLiga.
Por su parte, los ‘Colchoneros’ apuntan a dar la sorpresa. El objetivo es superar al Madrid y avanzar a la final, con la ilusión de levantar el primer título de la temporada. Aunque conscientes de la dificultad del reto, los jugadores confían en poder ofrecer un gran desempeño en el campo.