Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Atlético de Madrid 0-1 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la semifinal de la Supercopa de España vía América TV: golazo de Federico Valverde

Ambos equipos irán en busca de la clasificación a la final del certamen. Conoce todos los detalles del importante duelo.

35' ¡Atlético de Madrid se pierde el empate!

Sorloth recibió un centro frente al arco, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Publicidad

33' Se salva nuevamente el Madrid

Sorloth remató de cabeza con mucha potencia, pero Thibaut Courtois vuelve a aparecer y se luce como la figura del partido.

33' ¡Espectacular atajada de Courtois!

El portero del Real Madrid apareció para sacar un balón que parecía que se metía. Avisa el 'Atleti'.

29' Cooling break

Ambos equipos paran para poder refrescarse.

28' ¡Real Madrid en busca del 2-0!

Rodrygo estuvo cerca de ampliar la diferencia en el marcador, pero el arquera rival estaba bien posicionado.

Publicidad

22' ¡Atlético de Madrid pide penal!

Giuliano Simeone se acercaba al arco, pero pierde el equilibrio y reclama penal; el árbitro no concede la falta y el juego continúa.

17' Atajadón de Courtois

Julián Álvarez casi anota en un contragolpe, pero el arquero belga salió rápido y evitó la anotación.

15' ¡Se luce Federico Valverde!

El uruguayo mostró su calidad con un excelente manejo del balón, que dejó a Baena frustrado y terminó en una falta sobre él.

12' Llorente casi comete un blooper

Llorente complicó a Oblak y estuvo a punto de provocar un autogol.

6' Atlético de Madrid busca el empate

Los 'Colchoneros' buscan incomodar al rival enviando centros al área.

Publicidad

6' Atlético de Madrid necesita reaccionar

Tras el golazo de Valverde, el Atlético de Madrid necesita empezar a generar juego para intentar igualar el marcador.

2' ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!

Federico Valverde se encargó de ejecutar el tiro libre y sacó un potente disparo que terminó convirtiéndose en el 1-0 para el Real Madrid.

Tweet placeholder

¡Inició el partido en Arabia Saudita!

Primera falta del Atlético de Madrid. Tiro libre para el cuadro 'merengue'.

¡Todo listo para que inicie el Atlético de Madrid vs. Real Madrid!

Ambos equipos ya están en el campo de juego esperando al pitazo inicial.

Gonzalo García, el encargado de reemplazar a Mbappé

Tweet placeholder
Publicidad

Kylian Mbappé será el gran ausente

Kylian Mbappé no se recuperó a tiempo de un esguince de rodilla y quedó fuera de la semifinal de la Copa del Rey.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol, calzado con tapones y texto

Reconocimiento de campo del Atlético de Madrid

Tweet placeholder

El Real Madrid sale al campo de juego

Tweet placeholder

Así luce el camerino del Real Madrid

Tweet placeholder

El plantel del Atlético de Madrid ya está rumbo al estadio

El equipo de Diego Simeone se trasladó rumbo al King Abdullah Sports City en Arabia Saudita.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Alineación confirmada del Atlético de Madrid!

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada del Real Madrid!

Tweet placeholder

Terna arbitral del partido

  • Árbitro principal: Mateo Busquets
  • Asistente 1: Gonzalo García
  • Asistente 2: Adrián Díaz
  • Cuarto árbitro: Víctor García
  • Quinto árbitro: Rubén Campo
  • VAR: Javier Iglesias
  • AVAR: Jorge Figueroa
  • AVAR 2: Alejandro Quintero

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Atlético Madrid 5-2 Real Madrid / LaLiga 2025-26
  • Atlético Madrid 1-0 Real Madrid (Penales 2-4) / Champions League 2024-25
  • Real Madrid 2-1 Atlético Madrid / Champions League 2024-25
  • Real Madrid 1-1 Atlético Madrid / LaLiga 2024-25
  • Atlético Madrid 1-1 Real Madrid / LaLiga 2024-25

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Real Madrid?

En nuestro país, el derbi madrileño se podrá ver EN VIVO a través de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). Mientras que, en España, el partido se podrá seguir a través de Movistar+ y M+ LaLiga TV.

Publicidad

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

En Perú, el encuentro comenzará a las 14:00 horas. Si te encuentras en otro país, consulta el horario local siguiendo la guía que te ofrecemos a continuación:

  • Costa Rica, México: 13: 00 horas
  • Colombia, Ecuador: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 14:00 horas
  • Bolivia, Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas
  • España: 20:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid!

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en la segunda semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Gol de Federico Valverde ante Atlético de Madrid.
© One FootballGol de Federico Valverde ante Atlético de Madrid.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El derbi madrileño se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El equipo que se imponga en este partido se clasificará a la final del torneo, donde enfrentará al Barcelona, que el pasado miércoles dejó en el camino al Athletic Club con un contundente 5-0. La definición del campeón de la temporada se disputará el domingo 11 de enero, también en Arabia Saudita.

Kylian Mbappé será una de las grandes ausencias tras sufrir una lesión en el último encuentro que disputó. Por su parte, Xabi Alonso confiará en Gonzalo, quien llega en gran momento tras anotar un triplete frente al Betis el pasado domingo 4 de enero por LaLiga.

Por su parte, los ‘Colchoneros’ apuntan a dar la sorpresa. El objetivo es superar al Madrid y avanzar a la final, con la ilusión de levantar el primer título de la temporada. Aunque conscientes de la dificultad del reto, los jugadores confían en poder ofrecer un gran desempeño en el campo.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Universitario ilusiona a hinchas y tendría como refuerzo a jugador formado en el Real Madrid
Universitario

Universitario ilusiona a hinchas y tendría como refuerzo a jugador formado en el Real Madrid

Real Madrid consiguió un valioso triunfo ante Sevilla por LALIGA 2025-26
Fútbol europeo

Real Madrid consiguió un valioso triunfo ante Sevilla por LALIGA 2025-26

Qué canal transmite Talavera vs. Real Madrid por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26
Fútbol europeo

Qué canal transmite Talavera vs. Real Madrid por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26

¿Caso cerrado? Barco revela por qué no quieren vender a Inga: "El momento ya no encaja"
Universitario

¿Caso cerrado? Barco revela por qué no quieren vender a Inga: "El momento ya no encaja"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo