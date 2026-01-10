Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, sentenció a Lamine Yamal: “No estuvo totalmente acertado”

Dani Carvajal habló en conferencia de prensa a pocas horas de una nueva final de la Supercopa de España ante FC Barcelona. El capitán del Real Madrid habló de varios temas y, entre lo más destacado, estuvieron sus palabras para con la figura rival, Lamine Yamal.

Cabe recordar que Dani Carvajal y Lamine Yamal tuvieron un cruce en el último Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Hubo un gesto, pero sobre todo, unas palabras del lateral derecho para con el joven extremo: “Hablas mucho, habla ahora“. Fue luego del triunfo ‘blanco’ por 2-1 en LaLiga de España el pasado 26 de octubre de 2025.

Estos dichos tienen que ver con unas declaraciones del propio Yamal al reconocido streamer Ibai Llanos donde dijo que en el Real Madrid “roban, se quejan”. Eso motivó a que el Clásico tenga un ambiente caliente y, tras el triunfo, hubo devolución de gentilezas del capitán.

Tras todo esto, hay un nuevo FC Barcelona vs. Real Madrid, esta vez en Yeda, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España. Dani Carvajal habló sobre Lamine Yamal y aquel episodio en el anterior clásico. Si bien no le gustó lo anterior, entiende que el futbolista aún es joven.

“No se os olvida, nada, ¿eh? (Risas). Lamine es un chico joven. Creo que no estuvo totalmente acertado en esos días previos al Clásico. Pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Lamine es un gran chico. Lógicamente, no le deseo lo mejor para mañana. Pero se quedó ahí, no le doy más importancia”, dijo ante una de las consultas en rueda de prensa.

Las declaraciones más importantes de Dani Carvajal en la rueda de prensa

Sobre su relación con Simeone: “Simplemente tenemos un aprecio mutuo. Los dos defendemos nuestro club a muerte. Él me dio su impresión, yo le di la mía… Lo dejamos ahí”. (Aclara que no hay mala relación tras su reciente cruce en semifinales).

El respaldo total a Xabi Alonso: "A Xabi le veo tranquilo, con las ideas claras. Sí que es verdad que, cuando no se dan los resultados, siempre hay un runrún. Pero estamos a muerte con él".

Su futuro y la grave lesión sufrida: "Vengo de un proceso complejo, de una lesión grave… Realmente, lo que quiero es entrenar y disfrutar jugando. Tengo que ver el nivel que puedo mostrar. Si el club y yo estamos en la misma línea, no habrá ningún tipo de problema [para renovar]".

Sobre la actitud de Vinicius en el campo: "Vini es importantísimo para nosotros. Creo que mañana hará un grandísimo partido, estamos todos dentro convencidísimos. Él ya ha vivido muchas veces el runrún. Está clarísimo que es un jugador increíble y estoy convencido de que mañana será un día importante y grande para él (…) Vini es maduro para no entrar en esos piques; él se crece en ese tipo de situaciones, se motiva. Yo sé que a él le gusta que le piquen porque él también pica".

Sobre la chance de igualar a Luka Modric como el más ganador del Real Madrid: "Mañana para nosotros es un día importante, queremos llevarnos este título a casa. A nivel personal, también es importante empatar a Luka Modric como jugador con más títulos de la historia del club".

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

FC Barcelona vs. Real Madrid se juega este domingo 11 de enero del 2026 por la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Yeda. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima).

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en vivo por los siguientes lugares y países:

Argentina , Paraguay y Uruguay : Flow Sports (Flow).

, y : Flow Sports (Flow). Bolivia : Unitel En Vivo.

: Unitel En Vivo. Brasil : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Chile : MegaGO

: MegaGO Colombia : Win Sports y Win Play.

: Win Sports y Win Play. Ecuador : Canal del Fútbol.

: Canal del Fútbol. Perú : América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes.

: América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes. Venezuela : Meridiano Televisión y Venevisión.

: Meridiano Televisión y Venevisión. México y Centroamérica : Sky Sports y Sky+.

y : Sky Sports y Sky+. Estados Unidos : ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App.

: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App. España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y M+ LALIGA TV.

Datos claves

Dani Carvajal busca igualar a Luka Modric como el jugador con más títulos del club.

busca igualar a Luka Modric como el jugador con más títulos del club. FC Barcelona vs. Real Madrid disputarán la final de Supercopa el domingo 11 de enero.

disputarán la final de Supercopa el domingo 11 de enero. King Abdullah Sports City en Yeda recibirá la final a las 14:00 horas (Lima).

