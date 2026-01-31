El Barcelona venció a un Elche que tuvo pocas respuestas. Aunque los locales consiguieron empatar de manera momentánea, el equipo de Hansi Flick sostuvo su ritmo y se llevó la victoria por 3-1, reforzando su liderato en LaLiga y ampliando a cuatro puntos su ventaja sobre el Real Madrid.
Barcelona venció 3-1 a Elche y sigue siendo líder de LALIGA 2025-26
En un partido entretenido, el equipo de Hansi Flick logró imponer su juego y conseguir una importante victoria.
90+5' ¡Final del partido!
Termina el partido entre Barcelona y Elche, con triunfo del conjunto blaugrana en la jornada 22 de LaLiga.
90' Se añaden 4 minutos
El árbitro muestra el tablero, anunciando cuatro minutos de tiempo adicional para el final del partido.
79' Rashford falla la oportunidad de marcar el cuarto gol para el 'Barca'
El delantero inglés vuelve a fallar una clara oportunidad de aumentar la ventaja del Barcelona sobre el Elche.
71' ¡GOOOL DE BARCELONA!
El delantero del Barcelona aprovechó una excelente asistencia de Lamine Yamal y puso el 3-1 frente al Elche.
61' Cambios en el Barcelona
El Barcelona realiza cambios: entran Robert Lewandowski y Bernal por Dani Olmo y Ferrán Torres
59' Cambios en Elche
El Elche realiza cambios: entran Redondo, Neto y Boayár en lugar de Aguado, Diagana y André Silva.
56' Ferran Torres erra la oportunidad de marcar el tercer gol
El Barcelona tuvo la oportunidad de aumentar su ventaja sobre el Elche, pero Ferran Torres no logró superar a Iñaki Peña.
50' Gol anulado de Elche
Mendoza había marcado para el Elche, pero el asistente levantó el banderín y el tanto fue anulado.
46' Cambio en el Barcelona
Sale Raphinha e ingresa Rashford.
¡Inició el segundo tiempo!
Arrancan los segundos 45 minutos del partido entre Barcelona y Elche.
¡Final del primer tiempo!
Finalizan los primeros 45 minutos del encuentro entre Barcelona y Elche.
39' ¡GOOOL DE BARCELONA!
Una gran combinación entre las figuras del Barcelona deja a Ferran Torres mano a mano, y el atacante define con un potente remate para devolver la ventaja.
35' Raphinha busca volver a estar en ventaja
El brasileño desborda con facilidad a la defensa y envía el centro, aunque la zaga del Elche logra recomponerse.
31' ¡Palo del 'Barca'!
Ferran Torres se plantó solo ante el arco, pero su disparo terminó estrellándose en el poste.
29' ¡GOOOL DE ELCHE!
Álvaro se desmarcó de gran manera y terminó quedando mano a mano con el arquero, logrando anotar el empate.
25' Dura falta contra Lamine Yamal
Un jugador del Barcelona queda en el suelo y el árbitro señala tiro libre a favor del conjunto blaugrana.
24' Fuerte remate desde fuera del área
Rodrigo Mendoza, futbolista del Elche, probó con un disparo potente que no generó mayor peligro.
19' Desde Elche piden penal
Una acción de un jugador del Elche provoca la reacción del público, pero el árbitro decide dejar seguir el juego.
16' Dani Olmo estuvo cerca del 2-0
Tras una acción colectiva y un centro de Balde al área, Dani Olmo remató, pero el balón se desvió y no tomó el efecto esperado.
13' Barcelona se ve encerrado en su propia área
La presión del Elche obliga al Barcelona a moverse dentro de su propia área sin generar jugadas peligrosas.
8' Elche se esfuerza por presionar
Después del gol del equipo de Hansi Flick, el Elche se lanza a atacar para conseguir el empate.
5' ¡GOOOL DE BARCELONA!
Lamine Yamal abre el marcador con un gran servicio de Dani Olmo.
¡Inició el partido!
Ya se juega el duelo entre Barcelona y Elche.
Salen los equipos al campo
¡Alineación confirmada de Elche!
Iñaki Peña; Jhon, Affengruber, Victor Chust, Pedrosa; Germán V., Mendoza, Aguado, Grady; André Da Silva y Álvaro.
¡Alineación confirmada de Barcelona!
Joan García; Alejandro Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Frankie De Jong, Fermín López, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.
Así luce el vestuario de Barcelona previo al duelo
Posibles alineaciones de Barcelona y Elche
- Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.
- Elche: Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera, Grady Diangana y Álvaro Rodríguez.
¿Cómo llega Barcelona?
Barcelona llega motivado a su visita a Elche tras asegurar su pase directo a los octavos de final de la Champions League. Aunque tenía menos opciones que otros equipos, los 'blaugranas' cumplieron ante Copenhague y ahora intentarán mantener su buen rendimiento en LaLiga.
Una de las ausencias en el 'Barca' será Pedri, quien continúa su recuperación siguiendo todas las indicaciones médicas. En tanto, Gavi y Christensen presentan una evolución positiva y podrían estar disponibles para las próximas convocatorias.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Barcelona 3-1 Elche / LaLiga 2025
- Elche 0-4 Barcelona / LaLiga 2023
- Barcelona 3-0 Elche / LaLiga 2022
- Elche 1-2 Barcelona / LaLiga 2022
- Barcelona 3-2 Elche / LaLiga 2021
¿Dónde ver Barcelona vs. Elche por LaLiga?
El partido entre Barcelona y Elche se podrá ver en vivo a través de la cadena internacional DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, se puede seguir vía streaming a través de la app DGO, disponible para PC, Smart TV y dispositivos móviles.
- Argentina: DirecTV Sports
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV
¿A qué hora juega Barcelona vs. Elche?
El partido entre Barcelona y Elche por LaLiga comenzará a las 15:00 horas de Perú. A continuación, te mostramos los horarios según distintos países del mundo:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Elche!
Barcelona enfrentará a Elche en un duelo válido por la LALIGA 2025-2026. Toda la previa y las incidencias del partido se podrán seguir en tiempo real a través de Bolavip Perú.