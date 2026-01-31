Barcelona venció 3-1 a Elche y sigue siendo líder de LALIGA 2025-26

13:15hs ¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona llega motivado a su visita a Elche tras asegurar su pase directo a los octavos de final de la Champions League. Aunque tenía menos opciones que otros equipos, los 'blaugranas' cumplieron ante Copenhague y ahora intentarán mantener su buen rendimiento en LaLiga.

Una de las ausencias en el 'Barca' será Pedri, quien continúa su recuperación siguiendo todas las indicaciones médicas. En tanto, Gavi y Christensen presentan una evolución positiva y podrían estar disponibles para las próximas convocatorias.