Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO y GRATIS por la Copa del Rey vía América TV y Movistar Deportes: minuto a minuto

Barcelona llega motivado tras haber conquistado el pasado fin de semana la Supercopa de España frente al Real Madrid. Aunque Hansi Flick planea reservar a algunos jugadores para este partido, el ambiente dentro del plantel es claramente positivo y de celebración.

Ahora, el cuadro ‘azulgrana’ se enfrentará a un equipo de Segunda División como Racing de Santander, que lidera su campeonato y busca el ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027. Por ello, el ‘Barca’ buscará manejar con cautela el partido, evitando cometer los errores que le costaron al Real Madrid frente al Albacete.

Por su parte, el cuadro ‘verdiblanco1 agotó todas las entradas para este duelo, asegurando un estadio lleno. Aunque sus últimos resultados en LaLiga no han sido los mejores, el equipo confía en mostrarse firme y dar la sorpresa en este torneo local.