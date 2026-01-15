Es tendencia:
Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO y GRATIS por la Copa del Rey vía América TV y Movistar Deportes: minuto a minuto

Los 'culés' se enfrentarán a los 'verdiblancos' en el cruce por los octavos de final del importante certamen español.

Por Nicole Cueva

Barcelona llega motivado tras haber conquistado el pasado fin de semana la Supercopa de España frente al Real Madrid. Aunque Hansi Flick planea reservar a algunos jugadores para este partido, el ambiente dentro del plantel es claramente positivo y de celebración.

Ahora, el cuadro ‘azulgrana’ se enfrentará a un equipo de Segunda División como Racing de Santander, que lidera su campeonato y busca el ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027. Por ello, el ‘Barca’ buscará manejar con cautela el partido, evitando cometer los errores que le costaron al Real Madrid frente al Albacete.

Por su parte, el cuadro ‘verdiblanco1 agotó todas las entradas para este duelo, asegurando un estadio lleno. Aunque sus últimos resultados en LaLiga no han sido los mejores, el equipo confía en mostrarse firme y dar la sorpresa en este torneo local.

¡Alineación confirmada del Barcelona!

Joan Garcia, Balde, Cubarsí, Ferran, Lamine Yamal, Rashford, M. Casadó, Gerard Martín, Olmo, Bernal y Kounde.

El plantel del Barcelona arribó al estadio

El 'Barza' jugará con la camiseta de la Supercopa

Barcelona enfrentará a Racing de Santander con la misma camiseta que utilizó en la Supercopa de España, torneo que conquistó tras vencer al Real Madrid en la final.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Racing Santander 0-2 Barcelona / LaLiga 2011-12
  • Barcelona 3-0 Racing Santander / LaLiga 2011-12
  • Barcelona 3-0 Racing Santander / LaLiga 2010-11
  • Racing Santander 0-3 Barcelona / LaLiga 2010-11
  • Barcelona 4-0 Racing Santander / LaLiga 2009-10

Posibles alineaciones de ambos equipos

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Araujo, Eric Garcia; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Bardghji.

Racing de Santander: Ezkieta; Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Mantilla; Íñigo Sainz-Maza, Damián, Aldasoro; Suleiman, Manex Lozano y Guliashvili.

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing EN VIVO?

El partido entre Barcelona y Racing de Santander se podrá ver por señal abierta a través de América TV (Canal 4) y por televisión de paga en Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

Además, los hinchas también podrán seguirlo vía streaming mediante las plataformas de América TVGO y Movistar TV App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing?

El duelo entre Barcelona y Racing de Santander tiene previsto iniciar a las 15:00 horas en Perú, 17:00 horas en Argentina y 21:00 horas en España.

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Racing de Santander!

Barcelona enfrentará a Racing de Santander en un duelo válido por la Copa del Rey 2025-2026. Toda la previa y las incidencias del partido se podrán seguir en tiempo real a través de Bolavip Perú.

