Bayern Múnich informó el estado real de Jamal Musiala después de sus desmayos continuos

Jamal Musiala ya presenta novedades después de sus continuos desmayos. Desde Bayern Múnich, apuntaron lo que pasará con el futbolista alemán.

El Bayern Múnich afronta un momento de alta incertidumbre tras los preocupantes episodios sufridos por Jamal Musiala. El joven atacante alemán encendió las alarmas de la institución bávara luego de sufrir dos desmayos en un lapso de apenas tres días durante los compromisos del equipo.

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El primer incidente se registró el sábado en el duelo disputado frente al RB Leipzig, donde el futbolista requirió atención médica en la cancha. Sin embargo, la alarma se duplicó el martes cuando, en el partido amistoso contra el Heidenheim, la estrella del club volvió a colapsar sobre el césped.

Max Eberl habló sobre el caso de Jamal Musiala. (Foto: X).

La postura de la directiva del Bayern Múnich

Ante la creciente preocupación de los simpatizantes y la presión mediática, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, fue el encargado de ofrecer las primeras explicaciones institucionales tras lo sucedido en el segundo encuentro.

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Cuestionado directamente sobre las razones por las cuales se le permitió jugar a Musiala a pesar de que la directiva ya conocía la existencia del problema, Eberl prefirió guardar reserva y delegar la explicación final al jugador, respondiendo tajantemente: “Jamal hablará sobre ello”.

Jamal Musiala pronto comunicará su caso

El directivo bávaro insistió en que la cúpula del club está plenamente al tanto de la situación médica de su estrella, aunque evitó brindar precisiones técnicas sobre el diagnóstico. “Jamal hablará en el futuro cercano. Lo sabíamos y estamos al tanto, pero Jamal hablará”, ratificó el directivo tras el choque ante el Heidenheim.

Respecto al estado inmediato del atacante tras su segundo desplome, Eberl buscó llevar calma al confirmar que el futbolista no requirió un traslado de emergencia. “Está en el vestuario, cambiándose y duchándose”, afirmó el responsable de la parcela deportiva.

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Bayern Múnich tiene cuidado a Jamal Musiala. (Foto: X).https://www.youtube.com/watch?v=HIfuDSM3y_4

El silencio del jugador y los antecedentes recientes

Esta hermética postura institucional sigue la misma línea fijada tras el primer episodio del sábado contra el RB Leipzig, cuando Eberl solo se limitó a declarar: “Lo más importante es que esté bien. No hay nada más que decir sobre cualquier otra cosa”.

Por el momento, el propio Jamal Musiala aún no ha comentado públicamente ninguno de los dos incidentes ocurridos en la cancha. La afición y el entorno del fútbol permanecen a la espera de las declaraciones del atacante para conocer la versión definitiva sobre su estado de salud.

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