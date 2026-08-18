Jamal Musiala es noticia en el fútbol mundial. Porque cayó desmayado, por segunda vez. Mientras se daba hoy , el Bayern Múnich vs Heidenheim.

El mundo del fútbol se encuentra en máxima alerta tras un suceso sumamente preocupante que envuelve a una de las grandes estrellas del Bayern Múnich. En pleno desarrollo del partido amistoso de pretemporada frente al 1. FC Heidenheim, el joven atacante alemán sufrió una descompensación severa sobre el terreno de juego que obligó a suspender su participación de inmediato.

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La gravedad de la situación no radica únicamente en este episodio puntual, sino en el peligroso antecedente ocurrido apenas tres días atrás con Jamal Musiala. La repetición de este cuadro de salud en tan corto periodo encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Vincent Kompany y en la directiva del club bávaro.

Que está pasando con Jamal Musiala?



Se desmayó hace 4 días en un partido del Bayern y dijeron que era por el calor y no pasaba nada



Hoy se ha vuelto a desmayar en otro amistoso. Algo nos esconden… https://t.co/F8FRThyAu8 pic.twitter.com/MnxRVgnZcd — polilla (@fantasypolillas) August 18, 2026

La cronología del segundo desplome consecutivo en cancha

El incidente ocurrió este martes 18 de agosto durante la segunda mitad del encuentro de preparación. El internacional con la selección de Alemania ingresó desde el banquillo de suplentes al minuto 61 en reemplazo de Ismael Saibari, buscando sumar ritmo futbolístico de cara al inicio oficial de la competición.

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Lamentablemente, la presencia de la estrella en el césped duró tan solo seis minutos antes de desplomarse en la zona del mediocampo. La rápida intervención de sus compañeros de equipo y los futbolistas del Heidenheim permitió la entrada urgente de los servicios médicos y de emergencia.

El antecedente del sábado ante el RB Leipzig por calor extremo

Este lamentable hecho revive el susto acontecido el pasado sábado 15 de agosto en el encuentro frente al RB Leipzig. En aquella ocasión, el talentoso jugador se desmayó en el minuto 86 debido a un severo golpe de calor y problemas circulatorios causados por altas temperaturas de 33 °C.

Aunque en aquel primer partido logró ponerse de pie e irse a los vestuarios caminando con asistencia, la recomendación médica inicial apuntaba a un cuadro aislado derivado del agotamiento climático. Sin embargo, este nuevo colapso de Jamal Musiala, sin factores ambientales extremos descarta que se trate de un simple evento ocasional.

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"Musiala"



Porque Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern y todavía no hay parte médico. pic.twitter.com/oF4Q61Eroe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 16, 2026

Las medidas inmediatas del técnico Vincent Kompany

Ante la evidente fragilidad del futbolista, el entrenador Vincent Kompany actuó con extrema firmeza y retiró al jugador del campo inmediatamente en el minuto 67. El cuerpo técnico prefirió realizar el cambio sin dudarlo antes que arriesgar la integridad física de su figura.

Posteriormente, el estratega belga confirmó que la prioridad absoluta del club es la salud del atacante por encima de cualquier resultado deportivo en esta pretemporada. El futbolista fue trasladado de urgencia para someterse a monitoreos constantes.

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Incertidumbre clínica y los próximos estudios médicos

El departamento médico del Bayern Múnich ha tomado el control del caso para realizar chequeos cardiológicos y neurológicos exhaustivos. Los especialistas buscan determinar con exactitud qué está originando estas descompensaciones circulatorias recurrentes al realizar actividad física de alta intensidad.

Hasta la fecha, ni la dirección deportiva ni el cuerpo médico han emitido un parte definitivo sobre la causa raíz, que aquejaría a Jamal Musiala. Se espera que durante las próximas horas se publiquen los resultados de los exámenes especializados para llevar tranquilidad a los aficionados y a la comunidad deportiva internacional.

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Detalles de la actualidad de Jamal Musiala

Primer episodio de desmayo: Ocurrió el sábado 15 de agosto de 2026 ante el RB Leipzig por un golpe de calor a 33 °C. Segundo colapso en cancha: Registrado el martes 18 de agosto de 2026 frente al 1. FC Heidenheim a los 6 minutos de haber ingresado al campo. Decisión técnica: Vincent Kompany ordenó la sustitución inmediata para resguardar la vida y salud del jugador. Evaluación médica en curso: Estudios cardiológicos y clínicos en el Bayern Múnich para hallar la causa exacta del problema. Baja confirmada: El atacante queda en observación médica y descartado para las siguientes convocatorias hasta tener un diagnóstico certero.

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