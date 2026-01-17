Crece la crisis en Real Madrid: gritos de “Florentino, dimisión” se escuchan por primera vez en mucho tiempo

Real Madrid sufrió para ganarle 2-0 al Levante y volver al triunfo. Tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete de la Segunda División, finalmente, el equipo ‘merengue’ pudo tener un respiro, aunque eso no calmó los ánimos de un encendido Santiago Bernabéu.

La previa del partido y el primer tiempo fueron un verdadero sufrimiento para jugadores, entrenadores y hasta directivos. Hubo silbidos por doquier y mucha impaciencia de parte de los aficionados ‘blancos’. Hubo apuntados bien concretos como los casos de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y hasta Federico Valverde.

Sin embargo, el clima estuvo tan caliente que hasta el presidente Florentino Pérez, presente en el Bernabéu, fue bastante cuestionado por los hinchas. Se escucharon gritos de “¡Florentino, dimisión!” durante varios segundos en el partido. Esto se produjo justo cuando terminó el primer tiempo del partido ante Levante, al mismo tiempo que hubo una pañolada general para despedir a los futbolistas.

Afortunadamente para el Real Madrid hubo victoria para tratar de dejar atrás ese mal momento, sumado a los últimos resultados. Además, el triunfo 2-0 ante Levante le permite quedar a un punto del líder FC Barcelona (49 ante 48). Por lo cual, la lucha por el título de LaLiga 2025-26 todavía está latente.

Sin embargo, los fuertes gritos de dimisión contra Florentino Pérez no se habían reproducido en mucho tiempo. Fue una década muy importante en donde hubo, desde 2014 en adelante, ganó seis títulos de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), además de cuatro títulos de LaLiga (2017, 2020, 2022 y 2024), entre otras consagraciones.

Álvaro Arbeloa defendió a Florentino Pérez

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue muy leal a su jefe y cuestionó a las personas que pitaron en el Bernabéu y pidieron la salida de Florentino Pérez. Lo hizo en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 al Levante.

“Sé de dónde vienen (los cánticos). Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar. Para mí es una suerte tener un presidente que es la persona más importante de la historia de este club junto con Santiago Bernabéu (…) Los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a un presidente como Florentino Pérez”, sentenció el entrenador.

