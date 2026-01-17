Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Crece la crisis en Real Madrid: gritos de “Florentino, dimisión” se escuchan por primera vez en mucho tiempo

Real Madrid ganó, pero los hinchas se hartaron del mal rendimiento. La sorpresa estuvo en los pedidos de salida al presidente Florentino Pérez.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Vinícius Júnior fue de los más pitados, mientras que piden la dimisión de Florentino Pérez.
© Getty Images - Composición BolavipVinícius Júnior fue de los más pitados, mientras que piden la dimisión de Florentino Pérez.

Real Madrid sufrió para ganarle 2-0 al Levante y volver al triunfo. Tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete de la Segunda División, finalmente, el equipo ‘merengue’ pudo tener un respiro, aunque eso no calmó los ánimos de un encendido Santiago Bernabéu.

Publicidad

La previa del partido y el primer tiempo fueron un verdadero sufrimiento para jugadores, entrenadores y hasta directivos. Hubo silbidos por doquier y mucha impaciencia de parte de los aficionados ‘blancos’. Hubo apuntados bien concretos como los casos de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y hasta Federico Valverde.

Tweet placeholder
Publicidad

Sin embargo, el clima estuvo tan caliente que hasta el presidente Florentino Pérez, presente en el Bernabéu, fue bastante cuestionado por los hinchas. Se escucharon gritos de “¡Florentino, dimisión!” durante varios segundos en el partido. Esto se produjo justo cuando terminó el primer tiempo del partido ante Levante, al mismo tiempo que hubo una pañolada general para despedir a los futbolistas.

Tweet placeholder

Afortunadamente para el Real Madrid hubo victoria para tratar de dejar atrás ese mal momento, sumado a los últimos resultados. Además, el triunfo 2-0 ante Levante le permite quedar a un punto del líder FC Barcelona (49 ante 48). Por lo cual, la lucha por el título de LaLiga 2025-26 todavía está latente.

Publicidad
Tras la eliminación de Copa del Rey, Real Madrid definió el futuro de Álvaro Arbeloa

ver también

Tras la eliminación de Copa del Rey, Real Madrid definió el futuro de Álvaro Arbeloa

Sin embargo, los fuertes gritos de dimisión contra Florentino Pérez no se habían reproducido en mucho tiempo. Fue una década muy importante en donde hubo, desde 2014 en adelante, ganó seis títulos de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), además de cuatro títulos de LaLiga (2017, 2020, 2022 y 2024), entre otras consagraciones.

Álvaro Arbeloa defendió a Florentino Pérez

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue muy leal a su jefe y cuestionó a las personas que pitaron en el Bernabéu y pidieron la salida de Florentino Pérez. Lo hizo en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 al Levante.

“Sé de dónde vienen (los cánticos). Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar. Para mí es una suerte tener un presidente que es la persona más importante de la historia de este club junto con Santiago Bernabéu (…) Los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a un presidente como Florentino Pérez”, sentenció el entrenador.

Publicidad
Tweet placeholder

Datos claves

  • Real Madrid venció 2-0 al Levante y suma 48 puntos en LaLiga 2025-26.
  • Florentino Pérez recibió gritos de dimisión de la afición en el Santiago Bernabéu.
  • Álvaro Arbeloa defendió la gestión del presidente tras los silbidos recibidos en el estadio.
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Madrid sufrió para vencer al Levante
Fútbol europeo

Madrid sufrió para vencer al Levante

Tras la eliminación de Copa del Rey, Real Madrid definió el futuro de Álvaro Arbeloa
Fútbol europeo

Tras la eliminación de Copa del Rey, Real Madrid definió el futuro de Álvaro Arbeloa

Tras convertir gol y asistencia con Bayern Múnich, Felipe Chávez recibió ofertas de Italia y España
Peruanos en el exterior

Tras convertir gol y asistencia con Bayern Múnich, Felipe Chávez recibió ofertas de Italia y España

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay: minuto a minuto
Futbol Internacional

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo