¿Qué le pasó a Thibaut Courtois y por qué no jugó el segundo tiempo de Manchester City vs Real Madrid?

Uno de los titulares indiscutibles en el cuadro del Real Madrid sin duda alguna es el portero Thibaut Courtois. Que en este caso, pese a tener un partido vital frente al conjunto del Manchester City no estuvo en el segundo tiempo, generando una gran duda entre los aficionados. Ya que no podían creer que en este duelo no esté el belga en un momento tan trascendental.

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Pero la realidad es que debido a una lesión no pudo estar en el arranque del segundo tiempo. No obstante, por una sobrecarga muscular en el abductor derecho terminó fuera de este importante encuentro por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Muchos hinchas se sorprendieron al ver el cambio inesperado en el inicio del segundo tiempo. Andriy Lunin hacía su aparición en el terreno de juego para entrar por un Courtois que se iba directamente al banco de suplentes. A pesar de eso, la diferencia de uno y otro no sintió. Más que todo, gracias a que el juego se encontraba casi resuelto al tener 10 jugadores en cancha el cuadro ‘ciudadano’.

Lunin tomó el lugar de Courtois (Foto: Captura ESPN).

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¿Cuánto tiempo estará de baja Thibaut Courtois?

En cuanto al tiempo que Thibaut Courtois esté de baja, va a depender de la gravedad de la lesión. En el caso de que sea algo leve, basta con que esté de para entre 3 a 5 días para que pueda volver a las canchas sin ningún problema. Este sería sin duda alguna el mejor escenario para el portero de nacionalidad belga.

No obstante, también está la posibilidad que pueda requerir un poco más de tiempo si hablamos de una lesión ya más moderada. Ahí nos vamos a un descanso de 2 a 4 semanas. Lo cual haría que se pierda el partido de ida de los cuartos de final. Ahora, si ya es algo más severo, entonces hablamos de un para de hasta 8 semanas. Claro que en este caso hablamos de una rotura fibrilar ya grave.

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Thibaut Courtois en el calentamiento (Foto: Getty).

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