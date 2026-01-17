Real Madrid sufrió para ganar en el Bernabéu, pero se levantó con un triunfo por LaLiga

Sigue la transmisión gratis del Real Madrid vs. Levante en vivo vía Fútbol Libre, online por DSports y en directo por la señal oficial de Directv Sports. Mira los detalles de los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias como los silbidos a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
Real Madrid vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO vía Directv Sports y gratis vía Fútbol Libre. Sigue la transmisión oficial del partido por la señal online de DGO y todos los detalles desde tu celular por el minuto a minuto de Bolavip.
Real Madrid afronta un complejo partido ante Levante por la fecha 20 de LaLiga. Buscando superar la herida que dejó la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete, Real Madrid no quiere ceder más triunfos e irá por una victoria categórica ante Levante en el Santiago Bernabéu.
