Real Madrid sufrió para ganar en el Bernabéu, pero se levantó con un triunfo por LaLiga

Empezamos temprano con las incidencias del partido entre Real Madrid vs. Levante por la fecha 20 de LaLiga. Sigue la transmisión en vivo y en directo vía Directv Sports y gratis en el minuto a minuto de Bolavip.

El técnico Álvaro Arbeloa decide salir con un intrépido once titular ante Levante y así formará el cuadro blanco: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carrera; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Garcia, Mbappé, Vinícius.

Si bien Real Madrid parte como gran favorito, no hay que olvidar lo último que pasó con Albacete. Aún así, los porcentajes están a favor del cuadro local.

Así fue el arribo del Real Madrid con Kylian Mbappé a la cabeza.

Repasamos los últimos partidos entre Real Madrid vs. Levante, en el que se ve una clara racha de triunfos del cuadro blanco.

Ya terminó el calentamiento y tenemos señal oficial desde España. En instantes empezamos con el partido.

En una lluvia de silbidos por parte de los fanáticos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los hinchas muestran su enojo tras la eliminación de la Copa del Rey.

El hincha del Real Madrid sigue silbando y aumenta el volumen cuando la toca Vinícius Júnior. Una muestra clara de que la relación está rota entre el fanático y el crack.

Real Madrid tiene el control del balón, Levante replegado y no debe tardar mucho en llegar el gol. Ojo, siguen los silbidos y más con Vinícius Júnior.

Los silbidos en el Bernabéu no se detienen y siguen siendo dirigidos contra Vinícius Júnior. El jugador por ahora no reacciona contra los hinchas, pero sí está jugando enojado.

Si bien el Real Madrid tiene el balón, no puede perforar la defensa del Levante. Es evidente que falta conexión entre la volante y la delantera. Urgente un medio ofensivo creativo.

Entre las líneas de los volantes y la delantera, el ataque se vuelca sobre los extremos, pero el medio es un desierto que Levante domina con presencia de jugadores.

Levante se alza en ataque y va por el gol y casi lo logra. Ojo que sería catastrófico para el Madrid que la visite anote.

Levante está aprovechando el bajo momento del Madrid y está muy cerca del gol. Ahora, con un tiro libre, la pelota estuvo muy cerca de ingresar.

A través de un tiro libre, Levante nuevamente llegó a la puerta del Madrid y casi abre el marcador. Minutos de tensión máxima en el Bernábeu.

Terminó la parte inicial entre Real Madrid vs. Levante sin goles, pero sí con muchos silbidos, enojo y fallos de los locales. Levante estuvo más cerca de anotar, los blancos no ven juego y el segundo tiempo resulta una incógnita.

Se vienen cambios en el Madrid y ya figuran Mastantuono y Guler, todavía no se sabe quiénes salen.

Comenzó el complemento entre Real Madrid vs. Levante por la fecha 20 de LaLiga. Va con todo el Madrid, mientras Levante busca una opción y el hincha sigue silbando.

Con los ingresos de Guler y Mastantuono en ofensiva, el Madrid ganó más presencia en ofensiva y ahora sí logra romper la defensa del Levante.

Lo veníamos diciendo y por fin se cumplió, con el ingreso de Guler y Mastantuono el Madrid ganó presencia en ofensiva y creación, y el turco casi marca el primero.

Mbappé anotó de penal y se levantó. Gana el Madrid 1-0 al Levante en el Bernabéu.

Mbappé engañó por completo al portero Ryan y así definió para anotar el 1-0 del Madrid ante el Levante.

Tras tiro de esquina de Guler, Asencio llegó al balón, cabeceó y convirtió. 2-0 ganan los locales y ahora respiran más tranquilos.

El argentino Franco Mastantuono remató desde fuera del área, pero su disparo chocó en el palo. Cerca del 3-0 el cuadro blanco.

Con la zurda precisa que tiene, así fue el disparo de Franco Mastantuono que pudo ser el 3-0 del Madrid vs. Levante.

A diferencia del primer tiempo, el Madrid ganó creación con los ingresos de Guler y Mastantuono. Con ellos en cancha, y con una distribución distinta, ahora el Madrid sí presenta un jugador ancla entre las líneas.

El Bernabéu no le perdona nada a Vinícius y lo sigue silbando.

El Madrid sobrevivió al Bernabéu, se levantó con un triunfo 2-0 y venció al Levante por LaLiga. Con goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, los blancos continúan en carrera y siguen luchando por estar en la cima de la tabla de posiciones.

