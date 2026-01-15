Tras la eliminación de Copa del Rey, Real Madrid definió el futuro de Álvaro Arbeloa

Real Madrid vive un momento de crisis absoluto, lo que hace que esté en boca de todos. Perdió la final de la Supercopa de España ante FC Barcelona, despidieron a Xabi Alonso y su reemplazante, Álvaro Arbeloa, sucumbió en Copa del Rey ante el Albacete de la Segunda División. Con esta situación, el puesto de entrenador vuelve a estar en la mira.

Álvaro Arbeloa fue designado como el entrenador del primer equipo del Real Madrid en reemplazo de Xabi Alonso. Estaba dirigiendo al Real Madrid Castilla, pero le tocó tomar el timón para hacerse cargo de los ‘Merengues’ en esta situación delicada.

El arranque de su ciclo no fue bueno. Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo que está en el decimoséptimo puesto en la Segunda División del fútbol español. Esto, por supuesto, hace crecer la crisis y se viene su primer partido en el Santiago Bernabéu, este sábado ante Levante.

Álvaro Arbeloa seguirá como DT del Real Madrid

La confianza en Álvaro Arbeloa persiste en los dirigentes del Real Madrid, más allá de la desazón en Copa del Rey. Según el diario AS y la prensa española, continuará como entrenador del primer equipo ‘blanco’ hasta final de temporada. Por eso, estará sentado en el banco de suplentes ante Levante.

Desde el club entienden que la solución corre desde adentro del club y apunta a un cambio rotundo de actitud y rendimiento por parte de los jugadores. Es que, ante la salida de Xabi Alonso, más allá de Álvaro Arbeloa, ahora todo apunta contra ellos.

“Los jugadores van a recibir un mensaje alto y claro por parte de los dirigentes de que, sin Xabi Alonso en el camino, ya son ellos los culpables de lo que pasa“, sentenció el mencionado medio sobre la postura de parte de los directivos. Evidentemente, no es una situación agradable.

Vinícius Júnior, entre los grandes apuntados en Real Madrid (Getty Images).

En todo caso, lo que sí ven como un posible error es el momento de la salida de Xabi Alonso. “Hay un pensamiento instalado en Valdebebas y habla sobre el momento del cambio de entrenador“, aseveraron. Se entiende que se pudo haber anticipado el adiós del campeón con Bayer Leverkusen.

Real Madrid sondea posibles entrenadores a futuro

Pese a la confianza hacia Álvaro Arbeloa, hay directivos en Real Madrid que empiezan a ver a futuro posibles opciones para el puesto de director técnico. Según el programa El Larguero de la Cadena COPE, hay sondeos. En tal caso, hay algunos nombres que están libres y que se evalúan como potenciales candidatos para el cargo.

Zinedine Zidane, Enzo Maresca, Jürgen Klopp, Davide Ancelotti, Raúl y Gareth Southgate son algunos nombres que ya se han mencionado en diferentes medios de comunicación españoles. También se menciona la opción de Luis Enrique, en caso de que no renueve su contrato con el Paris Saint-Germain.

Jürgen Klopp, entrenador alemán (Getty Images).

Por el momento, son menciones. No se tratan de entrenadores que sean candidatos reales, aunque sí hay movimientos a tener en cuenta. Zinedine Zidane apostaría por una llegada a la Selección de Francia luego del Mundial 2026, mientras que, al contrario, Jürgen Klopp pensaría en salir del retiro como entrenador, según informó Sky Sports en Alemania.

