El Real Madrid pensaría en tomar una decisión dura, de cara al futuro de Federico Valverde. Quien podría ser vendido, en el mercado de pases.

El Real Madrid se encuentra en medio de una tormenta institucional que podría terminar con la venta de Federico Valverde. Según ha revelado el comunicador Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube, la directiva encabezada por Florentino Pérez evalúa seriamente su salida tras un altercado con Aurélien Tchouaméni.

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Este incidente ha sido el detonante de una fractura profunda dentro de la plantilla blanca. A pesar de las sanciones económicas aplicadas, el vestuario considera que el comportamiento del uruguayo ha cruzado una línea roja de difícil retorno.

Los pesos pesados del Real Madrid presionan por su transferencia

Varios jugadores influyentes del equipo habrían solicitado directamente a la cúpula del club que se considere la venta de Valverde. Estos líderes consideran que la armonía del grupo es prioritaria para alcanzar los objetivos deportivos de la temporada 2026.

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El malestar no es reciente, ya que se reportan problemas de actitud constantes por parte del mediocampista charrúa en los últimos meses. Su falta de disciplina ha generado un desgaste irreversible en la relación con sus compañeros y el cuerpo técnico.

Conflictos con el entorno de Xabi Alonso y problemas de conducta

La situación de Valverde se complica aún más debido a roces previos con miembros del equipo de trabajo de Xabi Alonso. Estos desencuentros sugieren un patrón de comportamiento que preocupa seriamente a la directiva madridista.

Florentino Pérez, conocido por priorizar la estabilidad de la institución, analiza si es momento de traspasar a uno de sus activos más valiosos. La decisión final dependerá de las ofertas que lleguen en el próximo mercado de fichajes de verano.

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El futuro del mediocampo blanco en manos de la directiva

La posible salida del “Halcón” obligaría al Real Madrid a buscar un reemplazo de garantías en el mercado internacional. Esta operación marcaría un giro drástico en la política de fichajes, afectando la estructura central del equipo merengue.

El madridismo permanece atento a las próximas comunicaciones oficiales mientras el clima en Valdebebas sigue siendo de máxima tensión. Sin duda, la resolución de este conflicto definirá el rumbo del proyecto deportivo para los próximos años.

Federico Valverde expuesto dentro del Real Madrid. (Foto: X).

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