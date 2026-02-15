Jairo Concha contó la razón de por qué celebró copiando la corona de Lamine Yamal en Barcelona

Jairo Concha fue una de las grandes figuras en el reciente triunfo de Universitario de Deportes frente a Cienciano en el Estadio Monumental. El volante crema no solo destacó por su despliegue en el mediocampo, sino también por un llamativo festejo que dio la vuelta al mundo.

Jairo Concha copió celebración de Lamine Yamal

Tras anotar el primer gol del encuentro, Concha realizó el gesto de ponerse una corona invisible, emulando la famosa celebración de Lamine Yamal. El joven crack del FC Barcelona ha popularizado esta acción en Europa, y ahora el volante merengue la trajo al fútbol peruano.

Jairo Concha y su celebración ante Cienciano. (Foto: X).

Al finalizar el partido, el mediocampista nacional explicó que este festejo no fue algo que ensayó durante la semana en Campo Mar. Según sus propias palabras, la idea surgió de manera espontánea tras una interacción previa con su compañero Álex Valera.

Concha reveló que el delantero de la selección peruana le envió un mensaje motivador antes de saltar al campo frente al “Papá”. “No habíamos practicado esa celebración, pero Álex Valera nos mandó un mensaje antes del partido y justo se me dio”, confesó el volante.

Jairo Concha explicó la razón principal

La coordinación entre los referentes de Universitario demuestra el gran ambiente que se vive en el vestuario dirigido por Javier Rabanal. “Quedamos así y me tocó meter a mí”, añadió Jairo, confirmando que el reto de Valera se cumplió a la perfección en el gramado.

Jairo Concha la figura contra Cienciano del Cusco. (Foto: X).

Esta referencia a Lamine Yamal no es casualidad, ya que el futbolista español se ha convertido en un ícono global tras la Eurocopa 2024. Para el hincha crema, ver a su volante imitar a una estrella del Barcelona añade un toque de modernidad y confianza al equipo.

Jairo Concha una de las grandes figuras

El gol de Jairo Concha fue fundamental para abrir el cerrojo defensivo de Cienciano y encaminar tres puntos vitales para la “U”. Con este resultado, el cuadro estudiantil se mantiene firme en la pelea por el liderato de la Liga 1, manteniendo su racha positiva en casa.

La noticia ha generado miles de interacciones en redes sociales, donde los fanáticos comparan el talento de ambos futbolistas bajo el hashtag de la corona. La imitación de Jairo Concha es un claro ejemplo de cómo las tendencias del fútbol europeo impactan directamente en el torneo local.

