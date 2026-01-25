Es tendencia:
FC Barcelona 0-0 Oviedo EN VIVO y GRATIS por la fecha 21 de LaLiga vía DSports: minuto a minuto

Por la fecha 21 de LaLiga el FC Barcelona recibe en el Camp Nou al Real Oviedo desde las 10:15 horas en Perú.

2' ¡Riesgo en el área del Barcelona!

El cuadro del Real Oviedo presiona alto y tiene su primera llegada, Viñas la manda afuera, pero el línea ya había levantado el banderín.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega el FC Barcelona vs. Real Oviedo en el Camp Nou.

¡Real Oviedo se hace sentir!

Los hinchas del Real Oviedo a pesar de la distancia no abandonan a su equipo.

¡Lindo encuentro en el Camp Nou!

Dani Olmo junto a Santi Cazorla en la previa del FC Barcelona vs. Real Oviedo.

¡Llegada del FC Barcelona!

Así fue la llegada del plantel de FC Barcelona al Camp Nou.

¡Once de Real Oviedo!

El Real Oviedo sale de la siguiente forma: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi López; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Haissem Hassan, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Viñas.

¡Alineación del Barcelona!

El equipo de Hansi Flick sale de la siguiente forma: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Rapinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

¡Llegó el Real Oviedo!

El plantel del Real Oviedo ya se encuentra en el Camp Nou.

¡Vestuario listo!

El FC Barcelona ya tiene todo listo para el partidazo ante el Real Oviedo.

¡Día de partido!

FC Barcelona recibe en el Camp Nou al Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga.

¡Bienvenidos al FC Barcelona vs. Oviedo!

Buenos días amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga.

Por Bruno Castro

FC Barcelona vs. Real Oviedo.
FC Barcelona vs. Real Oviedo.

Se viene un partidazo en LaLiga, el cuadro de FC Barcelona jugará frente al Real Oviedo por la fecha número 21. El conjunto ‘Culé’ está con la obligación de ganar en el Estadio Camp Nou este domingo 25 de enero. Pero los ‘Azules’ harán lo imposible para dar la sorpresa desde las 10:15 horas de Perú, 16:15 en España.

El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de una inesperada derrota ante la Real Sociedad. Un 2-1 en contra en la última fecha los ha dejado peleando punto a punto con el Real Madrid. Cuadro que hoy es puntero después de haber ganado su último encuentro. Así que los ‘Blaugranas’ están en la obligación de ganar en casa si quieren mantenerse como punteros.

Mientras tanto, el Real Oviedo está con respirador artificial en este torneo. No están pasando un buen momento, son últimos con tan solo 13 puntos después de haber disputado 20 encuentros. Son candidatos firmes al descenso, por lo que intentar triunfar en el Camp Nou parece algo imposible.

