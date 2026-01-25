FC Barcelona 0-0 Oviedo EN VIVO y GRATIS por la fecha 21 de LaLiga vía DSports: minuto a minuto

El FC Barcelona ya tiene todo listo para el partidazo ante el Real Oviedo.

Los hinchas del Real Oviedo a pesar de la distancia no abandonan a su equipo.

El cuadro del Real Oviedo presiona alto y tiene su primera llegada, Viñas la manda afuera, pero el línea ya había levantado el banderín.

Se viene un partidazo en LaLiga, el cuadro de FC Barcelona jugará frente al Real Oviedo por la fecha número 21. El conjunto ‘Culé’ está con la obligación de ganar en el Estadio Camp Nou este domingo 25 de enero. Pero los ‘Azules’ harán lo imposible para dar la sorpresa desde las 10:15 horas de Perú, 16:15 en España.

El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de una inesperada derrota ante la Real Sociedad. Un 2-1 en contra en la última fecha los ha dejado peleando punto a punto con el Real Madrid. Cuadro que hoy es puntero después de haber ganado su último encuentro. Así que los ‘Blaugranas’ están en la obligación de ganar en casa si quieren mantenerse como punteros.

Mientras tanto, el Real Oviedo está con respirador artificial en este torneo. No están pasando un buen momento, son últimos con tan solo 13 puntos después de haber disputado 20 encuentros. Son candidatos firmes al descenso, por lo que intentar triunfar en el Camp Nou parece algo imposible.