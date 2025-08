¿Debuta Luis Díaz? Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon, amistoso internacional 2025

Bayern Múnich y Olympique de Lyon se enfrentan este sábado 2 de agosto en un partido amistoso internacional. El escenario para este encuentro es el Allianz Arena de Múnich en el marco de la pretemporada europea con vistas a la campaña 2025-26. Los ‘Bávaros’ podrían tener la gran oportunidad de ver debutar al colombiano Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

Luego de ser eliminados en cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 ante PSG, el Bayern tuvo su merecido descanso tras una temporada en la que volvió a ganar la Bundesliga de Alemania. No obstante, estuvo activo en el mercado buscando la incorporación de Díaz.

Tras el pago de 75 millones de euros más algunos bonus, finalmente, el colombiano se sumó al plantel dirigido por Vincent Kompany y se convierte en una nueva opción de ataque, luego de las salidas de Thomas Müller y Leroy Sané.

ver también “Donnarumma será agente libre el año que viene, ese sí sería un portero para el Bayern Múnich”

Olympique de Lyon, por su parte, logró quedarse en la Ligue 1 de Francia. En un primer momento, sufrió el descenso administrativo por irregularidades financieras, pero una apelación ante la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) le permitió permanecer en la Primera División.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el equipo francés de Paulo Fonseca se ve diezmado por varias salidas como las de Alexandre Lacazette, Jordan Veretout, Lucas Perri, Thiago Almada y varios más.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon?

El partido amistoso entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon se juega este sábado 2 de agosto en el Allianz Arena con los siguientes horarios en todo el mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 08:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 09:30 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:30 AM .

. Estados Unidos (PT): 06:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 07:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 3:30 PM .

. Reino Unido: 2:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 10:30 PM.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon?

El partido amistoso Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon no tiene transmisión para Latinoamérica en canales de TV o streaming. No obstante, ambos clubes, a través de sus plataformas digitales, ofrecen la chance de ver el encuentro, aunque hay que registrarse y pagar una membresía.

Bayern Múnich ofrece la transmisión del partido en vivo a través de su plataforma FC Bayern TV PLUS. Para acceder a ella, hay que pagar una membresía. El pago mensual es de 4 euros, pero hay promociones como un pack de seis meses a 20 euros (3,33 euros por mes) y un pack anual por 36 euros (3 euros por mes).

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Olympique de Lyon también permite ver su partido a través de su propia plataforma digital, conocida como OLPLAY. Tiene un costo mensual de 4,99 euros.

Las alineaciones probables de Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

OLYMPIQUE DE LYON: Rémy Descamps; Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Abner Vinícius; Tanner Tessmann, Khalis Merah, Corentin Tolisso; Ainsley Maitland-Niles, Georges Mikautadze y Afonso Moreira. DT: Paulo Fonseca.

Publicidad