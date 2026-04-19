Bayern Múnich salió campeón de la Bundesliga y no se olvidó de Felipe Chávez

Alemania sigue siendo dominado en su totalidad por el Bayern Múnich, el cuadro de Vincent Kompany está en un tremendo momento y parece que no hay forma de parar a su plantel. Este fin de semana logró lo que ya estaba más que consumado hace fechas atrás, que es ser campeón de la Bundesliga. Lo cual hicieron gracias a la diferencia numérica entre el primero y segundo.

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En este contexto, el cuadro ‘Bávaro’ festejó a lo grande el título, pero no se olvidó del peruano Felipe Chávez. Y es que recordemos, el peruano tuvo su oportunidad de oro de debutar esta temporada. Siendo un jugador que ya el DT belga venía siguiendo en los entrenamientos. Así que ante el Wolfsburgo tuvo su oportunidad de debutar de forma oficial.

Ahora el peruano se encuentra en el Colonia, no obstante fue incluido en la imagen oficial del título del Bayern Múnich. Dejando en claro que lo consideran como uno de los campeones de esta temporada 2025/26. Siendo este el primer título del peruano a nivel profesional, lo cual es una gran noticia a pesar que no está en el cuadro de Múnich jugando.

Felipe Chávez en el poster de campeón (Foto: Bayern Múnich).

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¿Felipe Chávez volverá al Bayern Múnich?

Actualmente el peruano viene jugando en el Colonia que está peleando por no irse al descenso. El cuadro de “Los Machos Cabríos” en este caso pidió el préstamo del peruano, pero tiene la opción de comprarlo si es que así consideran. Por ahora no se ha efectuado esa opción para que se mantenga en su nuevo equipo.

Por el momento el mediocampista de 18 años de edad viene teniendo pocos minutos en el primer equipo de Colonia. Hasta la fecha solo ha jugado un total de 5 partidos, pero en tiempo de juego solo suma 50 minutos. Por lo que viene teniendo oportunidades escazas, así que no se sabe si se terminará quedando o no en este club.

Bayern Múnich festejó en su casa

Por otro lado, el Bayern Múnich comenzó perdiendo en su casa ante el Stuttgart con gol de Chris Führich a los 21 minutos. Pero después el cuadro local se puso las pilas y en 7 minutos definieron el partido. Rapahël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies fueron los encargados de poner el 3-1 momentáneo.

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En el segundo tiempo Harry Kane terminó la goleada, no obstante Chema Andrés descontó al final del juego. Pero el partido culminó con un 4-2 que les permite disfrutar de un nuevo título nacional.

Herzlichen Glückwunsch an den @FCBayern zur Deutschen #Meisterschaft 2026 🏆 👏



Die #DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel gratulieren ➡️ https://t.co/nNI3YZjGiK pic.twitter.com/GkPaKbqnez — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 19, 2026

Datos Claves

Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga 2025/26 tras vencer 4-2 al Stuttgart.

se consagró campeón de la tras vencer 4-2 al Stuttgart. El peruano Felipe Chávez debutó oficialmente esta temporada bajo el mando del DT Vincent Kompany .

debutó oficialmente esta temporada bajo el mando del DT . Felipe Chávez suma 5 partidos y 50 minutos jugados tras su préstamo al Colonia.