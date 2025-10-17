En Real Madrid regalaron un BMW a jugadores y DT: los modelos que eligieron Mbappé, Vinícius y Xabi Alonso

En la previa de una nueva jornada de La Liga, la plantilla de Real Madrid sostuvo una amena y muy importante visita en sus instalaciones. La reconocida marca alemana de automóviles ‘BMW‘ realizó la entrega de distintos modelos a los integrantes de la institución, así que a continuación te vamos a contar cuáles fueron las elecciones de Kylian Mbappé, Vinícus Jr. y Xabi Alonso como 3 de las figuras más representantes.

Es importante destacar que esta es la cuarta temporada que Real Madrid trabaja de la mano de ‘BMW’ y en esta ocasión fueron los modelos ‘BMW i7‘ y ‘BMW XM‘ los que marcaron tendencia en el evento debido a sus variantes mecánicas y novedades tecnológicas que cada cierto tiempo evolucionan para darle una experiencia de mayor prestigio, calidad y excelencia al usuario.

En cuanto a las decisiones de los integrantes de la plantilla merengue, se pudo conocer que Kylian Mbappé, Vinícus Jr. y Xabi Alonso optaron por el modelo I7 que actualmente tiene una cotización a partir de los 135.000 euros y con 544 caballos de potencia obtiene un promedio de 240 kilómetros por hora. Dicho automóvil fue el más galardonado de la jornada por su tremenda apariencia y características que lo posicionan entre los mejores de alta gama del planeta.

Fuente: Real Madrid

¿Qué otros modelos ‘BMW’ escogieron los demás jugadores de Real Madrid?

Durante el evento realizado en la Ciudad Real Madrid, los demás integrantes de la plantilla merengue también eligieron a sus modelos preferidos de la nueva gama de colección de la reconocida marca de automóviles ‘BMW’. Por ejemplo, cracks como Éder Militao, Dani Carvajal, Ardar Güler, Antonio Álvaro Rüdiger, Carreras, Endrick y Raúl Asencio optaron por el ‘I7‘ que también fue del gusto de Kylian Mbappé, Vinícus Jr. y Xabi Alonso.

Fuente: Real Madrid

Por otro lado, jugadores como Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Dean Huijsen, Brahim Díaz y Ferland Mendy optaron el modelo ‘XM‘, el cual podría llegar a costar en su versión más alta un aproximado cercano a los 200.000 euros y que cuenta con 748 caballos que otorgan una capacidad impresionante de 0 a cien 100 kilómetros por hora en tan sólo 3.8 segundos.

Fuente: Real Madrid

Luego, el argentino Franco Mastantuono eligió el ‘BMW I4‘, mientras que el defensor Trent Alexander-Arnold y el volante Eduardo Camavinga se quedaron el ‘IX‘. Ahora, lo más curioso de la jornada fue que los autos de Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos, David Alaba y Fran García no fueron dados a conocer ante la prensa, seguramente por temas de seguridad.

Fuente: Real Madrid

Día y hora del próximo partido de Real Madrid por La Liga

En el marco de la fecha 9 de La Liga, Real Madrid enfrentará a Getafe en condición de visita el próximo domingo 19 de octubre a las 14:00 hora local en el Estadio Coliseum. Será una oportunidad de oro para los merengues en la búsqueda constante de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato, así que desde la previa se espera un encuentro plagado de emociones y que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás disfrutarlo de principio a fin.

Fuente: Real Madrid

