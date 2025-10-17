FC Barcelona vs. Girona EN VIVO: ¿Qué canal transmite el partido por la fecha 9 de LaLiga 2025-26?

FC Barcelona se enfrenta este sábado 18 de octubre al Girona en un duelo correspondiente a la fecha 9 de LaLiga 2025-26. Se disputa en el Estadio Olímpico de Montjuïc desde las 09:15 a.m. (Hora Lima) con transmisión en vivo de ESPN y Disney+ Premium. El Barça quiere volver al primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Albirrojos buscan salir de la zona de descenso.

El Barcelona de Hansi Flick busca dejar atrás la mala imagen que dio en sus últimos dos partidos. Perdió por Champions League ante PSG por 2-1, mientras que, por LaLiga, fue goleado por el Sevilla de Matías Almeyda. Ante Girona tiene la oportunidad de volver al primer lugar hasta que juegue Real Madrid (domingo).

Para este encuentro, el entrenador alemán cuenta con muchas bajas por lesión. Marc-André Ter Stegen, Joan García, Raphinha, Lewandowski, Gavi, Dani Olmo y Ferran Torres son bajas para este encuentro. El único que vuelve a ser tenido en cuenta tras una molestia es Fermín López.

Por el lado de Girona, la obligación de ganar es imperiosa. Marcha en el decimoctavo lugar, es decir, en zona de descenso. Sólo ganó un partido en el torneo y tiene cuatro derrotas, algo que no se puede permitir Míchel si es que quiere continuar en el cargo de entrenador.

¿Qué canal transmite en vivo FC Barcelona vs. Girona por LaLiga 2025-26?

FC Barcelona vs. Girona se juega este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuïc por la fecha 9 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN para toda Sudamérica y por la plataforma Disney+ Premium.

En Centroamérica y México, el duelo entre el Barça y los Albirrojos irá por Sky Sports y Sky+. Por su parte, en los Estados Unidos se verá por las pantallas de ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV. Y en España, Barcelona vs. Getafe se podrá disfrutar en vivo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN España, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Girona por LaLiga 2025-26?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el FC Barcelona vs. Girona de este sábado 18 de octubre por LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:15 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:15 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:15 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:15 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:15 PM .

. China: 10:15 PM.

Alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Girona por LaLiga 2025-26

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Casadó, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Pedri, Fermín López; y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind; Hugo Rincón, Axel Witsel, Jhon Solís, Álex Moreno; Bryan Gil, Portu; y Vladyslav Vanat. DT: Míchel.