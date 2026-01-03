Es tendencia:
Espanyol 0-0 FC Barcelona EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía DSports, DGO, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Espanyol y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy en el RCDE Stadium. Sigue el minuto a minuto del partido.

65' ¡Cambios en FC Barcelona!

Salen Raphinha, Ferran y Gerard Martin - Ingresan Lewandowski, Olmo y Pedri.

64' ¡Gran salvada de Joan García!

Apareció Fernández para irse mano a mano con el arquero de FC Barcelona y este logró ganar la disputa con una estupenda estirada con la que despejó el balón.

62' ¡Disparo de Raphinha!

El atacante de FC Barcelona probó un buen remate vía tiro libre directo y el balón paso cerca del arco de Dmitrovic.

58' ¡La tuvo Espanyol!

Los 'Pericos' perdieron una enorme chance para poner el 1-0 tras una buena contra en donde Dolan no pudo definir cómodo en área de FC Barcelona.

53' ¡Se la perdió FC Barcelona!

Tras una gran jugada de Lamine Yamal, fue De Jong quien no pudo rematar con claridad y se mandó con un taco que finalmente se perdió en tiro de esquina.

48' ¡Remate de Pere Milla!

El atacante de Espanyol probó un disparo desde larga distancia vía tiro libre, pero el balón se fue por encima del arco defendido por García.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Espanyol y FC Barcelona disputan la etapa final del partido. Por ahora, el resultado sigue siendo 0-0.

Cambio en FC Barcelona: Salió Rashford - Ingresó Fermín.

45'+6 ¡Final del primer tiempo!

Espanyol y FC Barcelona empatan sin goles al término de los primeros 45' de juego. Nos vamos al descanso.

45'+3 ¡Llegada de FC Barcelona!

Koundé buscó sumarse al área de Espanyol, pero no pudo mandar el centro al haberse ido la pelota de la cancha.

45' ¡Se añaden 5 minutos!

La primera etapa del duelo entre Espanyol vs. FC Barcelona se jugará hasta los 50' luego de que se paralice por un reciente choque de jugadores.

39' ¡Llegada peligrosa de Espanyol!

Apareció Pere Milla para cabecear en área de FC Barcelona y fue la enorme figura de García quien despejó el balón con una estupenda volada.

37' ¡Cabezazo de Ferran!

El atacante de FC Barcelona ganó un balón aéreo luego de una pelota parada por parte de Rashford, aunque el balón no pasó tan cerca del arco de Dmitrovic.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Espanyol y FC Barcelona igualan 0-0 en los instantes finales de la etapa inicial en el RCDE Stadium.

28' ¡FC Barcelona sigue encima!

Los blaugranas mantienen la posesión de balón en campo de Espanyol y apareció Lamine Yamal con un buen remate que casi se clava en el arco de Dmitrovic.

20' ¡Casi llega el 1-0 de Espanyol!

Fernández encontró una gran chance para abrir el marcador tras un potente remate que finalmente fue atajado por García. Muy cerca los locales de la ventaja.

19' ¡Espanyol se defiende!

Pese a la falta de profundidad de FC Barcelona en ataque, el equipo blanquiazul no logra salir de su propio campo y solo mira cómo el balón corre.

13' ¡FC Barcelona toma la iniciativa!

Por medio de la posesión del balón, el equipo blaugrana es quien empieza a ganar terreno sobre campo de Espanyol, aunque por ahora sin mucho peligro.

8' ¡Llegada de Espanyol!

Apareció Calero para disparar en área de FC Barcelona luego de un tiro libre a favor de los locales en donde los blaugranas se quedaron dormidos.

5' ¡Disparo de Dolan!

El atacante de Espanyol se fue en velocidad sobre la defensa de Balde y probó un remate que finalmente fue esquivado por el bloque del FC Barcelona.

3' ¡Llegada de FC Barcelona!

Ferran no pudo conectar el balón en área de Espanyol y perdió la chance de generar peligro sobre el arco defendido por Dmitrovic.

1' ¡Empezó el partido!

Espanyol y FC Barcelona disputan la primera etapa del esperado clásico catatán que se desarrolla en el RCDE Stadium.

¡Calentamiento de los equipos!

Tanto Espanyol como FC Barcelona culminaron con sus sesiones precompetitivos y ahora ultiman detalles para el inicio del clásico en el RCDE Stadium.

¡Llegada de FC Barcelona!

Los blaugranas también se encuentran en el recinto deportivo y ahora se alistan para el calentamiento.

¡Llegada de Espanyol!

Los locales dicen presente en las instalaciones del RCDE Stadium a minutos del inicio del clásico.

¡Alineaciones confirmadas!

Espanyol y FC Barcelona saldrán al campo de juego con los siguientes equipos titulares.

¡Todo listo!

Así luce el RCDE Stadium a minutos de que inicie el clásico entre Espanyol vs. FC Barcelona por la fecha 18 de LaLiga.

¡Los convocados de Espanyol!

Manolo González dispondrá de los siguientes protagonistas para recibir a FC Barcelona.

¡Los convocados de FC Barcelona!

Hansi Flick contará con los siguientes jugadores disponibles para el partido de hoy ante Espanyol.

¡Bienvenidos a la cobertura del Espanyol vs. FC Barcelona!

Espanyol y FC Barcelona disputan el clásico catalán en el marco de la fecha 18 de la LaLiga y a continuación disfrutarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Espanyol y FC Barcelona miden fuerzas el día de hoy por la fecha 18 de LaLiga. El RCDE Stadium será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada europea ya que los blaugranas buscan seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que los locales tienen pensado escalar en el campeonato para estar expectantes a demás resultados que le convengan.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Espanyol viene de vencer 2-1 a Athletic Club, ganar 0-1 frente a Getafe y derrotar 1-0 a Rayo Vallecano en condición de local. Por otro lado, FC Barcelona ganó 0-2 ante Villarreal, venció 2-0 a Osasuna y se impuso 5-3 ante Real Betis jugando de visita. A continuación, conoce todos los detalles para que no te pierdas ningún incidente del partido.

¿A qué hora juegan Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?

  • Sudamérica | DSports
  • España | Movistar LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
