Espanyol 0-0 FC Barcelona EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía DSports, DGO, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Espanyol y FC Barcelona miden fuerzas el día de hoy por la fecha 18 de LaLiga. El RCDE Stadium será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada europea ya que los blaugranas buscan seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que los locales tienen pensado escalar en el campeonato para estar expectantes a demás resultados que le convengan.
En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Espanyol viene de vencer 2-1 a Athletic Club, ganar 0-1 frente a Getafe y derrotar 1-0 a Rayo Vallecano en condición de local. Por otro lado, FC Barcelona ganó 0-2 ante Villarreal, venció 2-0 a Osasuna y se impuso 5-3 ante Real Betis jugando de visita. A continuación, conoce todos los detalles para que no te pierdas ningún incidente del partido.
¿A qué hora juegan Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?
- Sudamérica | DSports
- España | Movistar LaLiga
- México | Sky Sports
- Centroamérica | Sky Sports
- Estados Unidos | ESPN Deportes