Espanyol 0-0 FC Barcelona EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía DSports, DGO, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: minuto a minuto

Espanyol y FC Barcelona disputan el clásico catalán en el marco de la fecha 18 de la LaLiga y a continuación disfrutarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Tanto Espanyol como FC Barcelona culminaron con sus sesiones precompetitivos y ahora ultiman detalles para el inicio del clásico en el RCDE Stadium.

Ferran no pudo conectar el balón en área de Espanyol y perdió la chance de generar peligro sobre el arco defendido por Dmitrovic.

El atacante de Espanyol se fue en velocidad sobre la defensa de Balde y probó un remate que finalmente fue esquivado por el bloque del FC Barcelona.

Apareció Calero para disparar en área de FC Barcelona luego de un tiro libre a favor de los locales en donde los blaugranas se quedaron dormidos.

Por medio de la posesión del balón, el equipo blaugrana es quien empieza a ganar terreno sobre campo de Espanyol, aunque por ahora sin mucho peligro.

Pese a la falta de profundidad de FC Barcelona en ataque, el equipo blanquiazul no logra salir de su propio campo y solo mira cómo el balón corre.

Fernández encontró una gran chance para abrir el marcador tras un potente remate que finalmente fue atajado por García. Muy cerca los locales de la ventaja.

Los blaugranas mantienen la posesión de balón en campo de Espanyol y apareció Lamine Yamal con un buen remate que casi se clava en el arco de Dmitrovic.

El atacante de FC Barcelona ganó un balón aéreo luego de una pelota parada por parte de Rashford, aunque el balón no pasó tan cerca del arco de Dmitrovic.

Apareció Pere Milla para cabecear en área de FC Barcelona y fue la enorme figura de García quien despejó el balón con una estupenda volada.

La primera etapa del duelo entre Espanyol vs. FC Barcelona se jugará hasta los 50' luego de que se paralice por un reciente choque de jugadores.

El atacante de Espanyol probó un disparo desde larga distancia vía tiro libre, pero el balón se fue por encima del arco defendido por García.

Tras una gran jugada de Lamine Yamal, fue De Jong quien no pudo rematar con claridad y se mandó con un taco que finalmente se perdió en tiro de esquina.

Los 'Pericos' perdieron una enorme chance para poner el 1-0 tras una buena contra en donde Dolan no pudo definir cómodo en área de FC Barcelona.

Apareció Fernández para irse mano a mano con el arquero de FC Barcelona y este logró ganar la disputa con una estupenda estirada con la que despejó el balón.

Espanyol y FC Barcelona miden fuerzas el día de hoy por la fecha 18 de LaLiga. El RCDE Stadium será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada europea ya que los blaugranas buscan seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que los locales tienen pensado escalar en el campeonato para estar expectantes a demás resultados que le convengan.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Espanyol viene de vencer 2-1 a Athletic Club, ganar 0-1 frente a Getafe y derrotar 1-0 a Rayo Vallecano en condición de local. Por otro lado, FC Barcelona ganó 0-2 ante Villarreal, venció 2-0 a Osasuna y se impuso 5-3 ante Real Betis jugando de visita. A continuación, conoce todos los detalles para que no te pierdas ningún incidente del partido.

¿A qué hora juegan Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga?