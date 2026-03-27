¡Alineaciones confirmadas! España vs. Serbia EN VIVO Y GRATIS Amistoso FIFA Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

España y Serbia se enfrentan el día de hoy en el Estadio de La Cerámica de Villarreal en el marco de un amistoso internacional como preparación a lo que será en pocos meses el Mundial 2026. El favorito de la contienda es la ‘Furia Roja’ gracias al buen funcionamiento mostrado en el último, mientras que los ‘Balcánicos’ querrán arruinar la fiesta a pesar de que no clasificaron.
Este partido en especial sufrió diversas trabas en cuanto a la logística y la organización, así que desde la Federación Española de Fútbol se movieron muy bien para encontrar esta fecha en el calendario y a la vez pactar un amistoso ante una selección competitiva como lo es Serbia. Dicho esto, a continuación tendrás los detalles de este buen encuentro.
¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre España vs. Serbia?
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver el amistoso internacional entre España vs. Serbia?
- España | La 1 y RTVE Play
- Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
- Centroamérica | ESPN 5 y Disney Plus Premium
- Estados Unidos | VIX Premium
- México | ESPN 5 y Disney Plus Premium