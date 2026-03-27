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¡Alineaciones confirmadas! España vs. Serbia EN VIVO Y GRATIS Amistoso FIFA Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

España y Serbia miden fuerzas en el Estadio de La Cerámica de Villarreal. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Vestuario listo de Serbia!

La Selección de Serbia usará su indumentaria azul para visitar a España en el Estadio de La Cerámica de Villarreal.

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¡Llegada de España!

La delegación de España dice presente en el Estadio de La Cerámica de Villarreal y ahora ultiman detalles para el inicio del partido frente a Serbia.

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¡Alineación titular de Serbia!

Veljko Paunović alistó el siguiente equipo titular para visitar a España: Vanja Milinković-Savić; Ognjen Mimović, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Aleksa Terzić; Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Sergej Milinković-Savić, Veljko Birmančević; Filip Kostić y Aleksandar Mitrović.

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¡Estadio listo y preparado!

El Estadio de La Cerámica de Villarreal luce espectacular a minutos del inicio del encuentro entre España vs. Serbia.

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¡Vestuario listo de España!

La Selección España estrenará una novedosa camiseta blanca en el amistoso de hoy ante Serbia en el Estadio de La Cerámica de Villarreal.

¡Alineación titular de España!

Luis de la Fuente preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Serbia: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

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¡Bienvenidos a la cobertura del amistoso entre España vs. Serbia!

España y Serbia se enfrentan en el Estadio de La Cerámica. A continuación, sigue las incidencias de este gran partido en la ciudad de Villarreal.

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España vs. Serbia, Amistoso FIFA.
© Composición BOLAVIP.España vs. Serbia, Amistoso FIFA.

España y Serbia se enfrentan el día de hoy en el Estadio de La Cerámica de Villarreal en el marco de un amistoso internacional como preparación a lo que será en pocos meses el Mundial 2026. El favorito de la contienda es la ‘Furia Roja’ gracias al buen funcionamiento mostrado en el último, mientras que los ‘Balcánicos’ querrán arruinar la fiesta a pesar de que no clasificaron.

Este partido en especial sufrió diversas trabas en cuanto a la logística y la organización, así que desde la Federación Española de Fútbol se movieron muy bien para encontrar esta fecha en el calendario y a la vez pactar un amistoso ante una selección competitiva como lo es Serbia. Dicho esto, a continuación tendrás los detalles de este buen encuentro.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre España vs. Serbia?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver el amistoso internacional entre España vs. Serbia?

  • España | La 1 y RTVE Play
  • Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • Centroamérica | ESPN 5 y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | VIX Premium
  • México | ESPN 5 y Disney Plus Premium
Renato Pérez
Renato Pérez
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