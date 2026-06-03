El capricho que Florentino Pérez le cumpliría a José Mourinho si es reelegido en el Real Madrid

El Real Madrid está trabajando en un nuevo plantel para poder competir nuevamente en Europa. Es así como José Mourinho tendría una gran posibilidad de armar una defensa que ha sido frágil en la última temporada. Por lo que ahora le podrían cumplir un nuevo capricho al portugués.

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Resulta que el DT luso tendría en la mira a un viejo conocido, hablamos de Riccardo Calafiori. El defensa del Arsenal es uno de los objetivos del popular ‘Mou’. Ya lo tuvo anteriormente, por esa razón estaría buscando trabajar con él, pero ahora en España.

Según lo que se ha podido conocer por el periodista Fabrizio Romano, el cuadro ‘blanco’ ya inició conversaciones. Pero todavía no han hecho ninguna oferta por el futbolista italiano. No obstante, Florentino Pérez lo tendría en cuenta si es que gana las elecciones y se mantiene en el cargo en el cuadro de España.

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Riccardo Calafiori en Arsenal

El defensor de 24 años de edad ha sido un jugador importante en el esquema de Mikel Arteta. Eso sí, las lesiones terminaron de mermar la posibilidad que pueda tener más minutos esta temporada. Esto junto al hecho que compitió con Piero Hincapié, quien también lo hizo muy bien.

En lo que fue la campaña 2025/26 el jugador nacido en Roma logró disputar 36 partidos en todas las competencias, marcando tan solo 1 gol y dando 3 asistencias en 2261 minutos.

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Por otro lado, según el medio especializado de Transfermarkt tiene un valor de mercado de 55 millones de euros. Siendo el más alto al que ha llegado en su carrera. Además, su contrato con el cuadro campeón de la Premier League es hasta mediados del 2029. Por lo que solo una importante oferta podría sacarlo de Londres.

Real Madrid se fortalece en la defensa

Por otro lado, lo más importante para José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid es la defensa. Por ese motivo está remodelando el equipo de atrás hacia adelante. En lo que se ha conocido ya son 2 los fichajes confirmados para el cuadro madrileño.

Son 2 jugadores los que ya tienen acuerdo, uno es Denzel Dumfries y el otro Ibrahim Konaté. Ambos están asegurados para la temporada que viene, solo falta que se de la reelección de Florentino para que se pueda confirmar sus traspasos.

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