FC Barcelona 0-0 Celta de Vigo EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 33 de LaLiga. El Spotify Camp Nou será testigo de uno de los partidos más esperados de la jornada española ya que los blaugranas cuentan con la posibilidad de seguir alejándose en la tabla de posiciones, mientras que la visita querrá y buscará ser la gran sorpresa para dar qué hablar.
En cuánto a cómo llegan los equipos al encuentro, FC Barcelona goleó 4-1 a Espanyol en el clásico catalán, venció 1-0 a Rayo Vallecano y derrotó 5-2 a Sevilla jugando en condición de local. Celta de Vigo cayó 3-0 Real Oviedo, venció 3-2 a Valencia fuera de casa y cayó 4-3 frente a Alavés en el Estadio Abanca Balaídos. Dicho esto, pónganse cómodos para vivir un duelo que promete y mucho.
¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?
- 13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 15:30 | Bolivia,Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 16:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:30 | España
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?
- Sudamérica | ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium
- España | Movistar LaLiga
- México | Sky Sports
- Centroamérica | Sky Sports y VIX Premium
- Estados Unidos | ESPN Deportes