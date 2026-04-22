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FC Barcelona 0-0 Celta de Vigo EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

FC Barcelona y Celta de Vigo juegan el día de hoy en el Spotify Camp Nou. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

1' ¡Llegadas peligrosas!

Primero fue Lamine Yamal quien pudo abrir el marcador con un gran remate en área rival y en la siguiente jugada apareció Durán para disparar sobre el arco de un Joan García que se mandó con una estupenda atajada.

1' ¡Empezó el partido!

FC Barcelona y Celta de Vigo disputan el primer tiempo del duelo en el Spotify Camp Nou.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores de FC Barcelona y Celta de Vigo pisan el gramado del Spotify Camp Nou a la espera del pitazo inicial del encuentro.

¡A nada del inicio de partido!

FC Barcelona y Celta de Vigo volvieron a sus vestuarios para ultimar detalles de cara al comienzo del encuentro en el Spotify Camp Nou. 

¡Calentamiento de los equipos!

FC Barcelona y Celta de Vigo realizan los respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos de que empieza el partido en el Spotify Camp Nou. 

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¡Vestuarios listos!

FC Barcelona y Celta de Vigo utilizarán sus clásicas indumentarias en el partido de hoy en el Spotify Campo Nou.

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¡Llegada de los equipos!

Las delegaciones de FC Barcelona y Celta de Vigo dijeron presente en las instalaciones del Spotify Camp Nou a minutos del inicio de partido.

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¡Alineación titular de Celta de Vigo!

Claudio Giráldez armó el siguiente equipo titular para visitar a FC Barcelona: Andrei Radu; Javi Rguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer López, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán, Ferran Jutgla y Hugo Álvarez.

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¡Alineación titular de FC Barcelona!

Hansi Flick preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Celta de Vigo: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Canceló; Eric García, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo!

FC Barcelona y Celta de Vigo miden fuerzas en el Spotify Camp Nou por la fecha 33 de LaLiga. A continuación, sigue las incidencias gracias a Bolavip Perú.

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FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga.
© Getty Images.FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga.

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 33 de LaLiga. El Spotify Camp Nou será testigo de uno de los partidos más esperados de la jornada española ya que los blaugranas cuentan con la posibilidad de seguir alejándose en la tabla de posiciones, mientras que la visita querrá y buscará ser la gran sorpresa para dar qué hablar.

En cuánto a cómo llegan los equipos al encuentro, FC Barcelona goleó 4-1 a Espanyol en el clásico catalán, venció 1-0 a Rayo Vallecano y derrotó 5-2 a Sevilla jugando en condición de local. Celta de Vigo cayó 3-0 Real Oviedo, venció 3-2 a Valencia fuera de casa y cayó 4-3 frente a Alavés en el Estadio Abanca Balaídos. Dicho esto, pónganse cómodos para vivir un duelo que promete y mucho.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

  • 13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:30 | Bolivia,Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 16:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:30 | España

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

  • Sudamérica | ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • España | Movistar LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports y VIX Premium
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
Renato Pérez
Renato Pérez
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