FC Barcelona 0-0 Celta de Vigo EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

FC Barcelona y Celta de Vigo miden fuerzas en el Spotify Camp Nou por la fecha 33 de LaLiga. A continuación, sigue las incidencias gracias a Bolavip Perú.

Las delegaciones de FC Barcelona y Celta de Vigo dijeron presente en las instalaciones del Spotify Camp Nou a minutos del inicio de partido.

FC Barcelona y Celta de Vigo volvieron a sus vestuarios para ultimar detalles de cara al comienzo del encuentro en el Spotify Camp Nou.

Los jugadores de FC Barcelona y Celta de Vigo pisan el gramado del Spotify Camp Nou a la espera del pitazo inicial del encuentro.

Primero fue Lamine Yamal quien pudo abrir el marcador con un gran remate en área rival y en la siguiente jugada apareció Durán para disparar sobre el arco de un Joan García que se mandó con una estupenda atajada.

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 33 de LaLiga. El Spotify Camp Nou será testigo de uno de los partidos más esperados de la jornada española ya que los blaugranas cuentan con la posibilidad de seguir alejándose en la tabla de posiciones, mientras que la visita querrá y buscará ser la gran sorpresa para dar qué hablar.

En cuánto a cómo llegan los equipos al encuentro, FC Barcelona goleó 4-1 a Espanyol en el clásico catalán, venció 1-0 a Rayo Vallecano y derrotó 5-2 a Sevilla jugando en condición de local. Celta de Vigo cayó 3-0 Real Oviedo, venció 3-2 a Valencia fuera de casa y cayó 4-3 frente a Alavés en el Estadio Abanca Balaídos. Dicho esto, pónganse cómodos para vivir un duelo que promete y mucho.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:30 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:30 | Bolivia,Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

16:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?