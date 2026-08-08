Dónde ver EN VIVO amistoso Chelsea vs. AC Milan: hora, canales de TV y streaming online

Chelsea y AC Milan se enfrentan este sábado en un amistoso internacional en Indonesia. Consulta horarios y detalles de la transmisión.

Chelsea y AC Milan se enfrentan este sábado 8 de agosto de 2026 en un amistoso internacional de clubes. El encuentro está programado para las 7:00 a. m. de Perú, a disputarse en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, Indonesia.

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El conjunto inglés llega después de perder un amistoso 1-0 ante la Juventus. Continúa su gira por Asia tras dos encuentros previos en Sídney, dentro de su preparación para la nueva temporada.

El AC Milan, por su parte, viene de igualar 1-1 en el Derby della Madonnina ante Inter en Perth. Así, el equipo de Rúben Amorim sigue su preparación para la próxima campaña 2026/2027.

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¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. AC Milan?

El partido amistoso entre Chelsea y AC Milan, que se disputa en Yakarta, Indonesia, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports para toda Latinoamérica.

¿A qué hora se juega Chelsea vs. AC Milan?

Chelsea vs AC Milan, duelo amistoso que se juega este sábado 8 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Chile: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Argentina y Uruguay: 9:00 a. m.

9:00 a. m. México: 6:00 a. m.

6:00 a. m. Estados Unidos: 5:00 a. m. PT / 8:00 a. m. ET

5:00 a. m. PT / 8:00 a. m. ET España e Italia: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Inglaterra: 1:00 p. m.

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