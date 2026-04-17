Movimiento inesperado en el Callao. El técnico argentino Carlos Desio habría decidido incluir a Carlos Zambrano como titular en el duelo entre Sport Boys vs. Alianza Atlético, partido que se jugará este domingo 19 de abril desde las 3:00 PM en el Estadio Campeones del 36 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

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La decisión genera impacto porque el ‘Kaiser’ venía trabajando para recuperar su mejor estado físico y no se esperaba que arranque desde el inicio en este compromiso. Sin embargo, el contexto del equipo parece haber acelerado los tiempos.

Sport Boys necesita sumar con urgencia y el comando técnico considera que la experiencia de Carlos Zambrano puede ser determinante en un partido complicado fuera de casa.

Además, su liderazgo en la zaga podría ser clave para ordenar una defensa que ha mostrado irregularidad en las últimas jornadas del Torneo Apertura.

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Miguel Trauco y Carlos Zambrano son parte del plantel de Sport Boys. (Foto: X)

Carlos Zambrano será titular en el Sport Boys vs. Alianza Atlético

Por su parte, Alianza Atlético se hace fuerte en Sullana, por lo que el reto para el cuadro rosado será alto y exigente, más aún considerando las condiciones del calor y el ritmo del rival.

Así, la presencia de Carlos Zambrano desde el arranque no solo sorprende, sino que también marca una apuesta fuerte de Carlos Desio en un partido donde Sport Boys necesita respuestas inmediatas.

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Carlos Desio es el actual entrenador de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuánto vale actualmente Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano vale 100 mil euros a sus actuales 36 años según la última información oficial de Transfermarkt.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura?

El partido entre Sport Boys vs. Alianza Atlético se jugará desde las 3:00 PM de este domingo 19 de abril en el estadio Campeones del 36 y por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

Carlos Zambrano será titular con Sport Boys frente a Alianza Atlético este 19 de abril.

El partido inicia a las 3:00 PM en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

El técnico Carlos Desio alineará al defensa central por la fecha 11 del Torneo Apertura.