Fue compañero de Messi en Barcelona, no juega hace dos años por una seria lesión, pero avisa: “El cartílago de mi rodilla se está curando”

Supo tocar el cielo con las manos, pero fue golpeado por una seria lesión e incluso estuvo cerca del retiro. Ahora, dos años después de estar sin jugar, avisa que su recuperación está cerca y quiere volver a brillar como en sus mejores años, cuando ganaba títulos en el Barcelona de Lionel Messi.

Elegido como el Mejor Jugador del Campeonato Europeo Sub19 en el 2012, bicampeón de LaLiga con el Barcelona en el 2013 y 2018, y campeón de la Europa League con el Sevilla en el 2015, toda su carrera se detuvo luego de una fuerte lesión mientras jugaba en Italia.

Pero todo se apagó de la noche a la mañana luego de someterse a una cirugía pues la recuperación se complicó por una infección en el cartílago. De ahí en más todo ha sido lucha para Gerard Deulofeu. Sin poder jugar dos años al fútbol de manera profesional, Udinese no le renovó el contrato y su situación está en el aire.

Aunque Gerard Deulofeu se muestra optimista en una reciente entrevista con Sky Sport: “Todavía no me siento con confianza en el campo. Estoy preparándolo todo para intentar volver a jugar. Lo echo todo de menos. Estoy bien, mejoro cada mes, pero todo va demasiado lento. Mi rodilla, mi cartílago se está curando con calma. He probado en el campo dos o tres veces, pero todavía no me siento del todo bien”, explicó el delantero de 31 años.

Gerard Deulofeu jugando con el Barcelona. (Foto: Getty Images)

El infierno de Gerard Deulofeu

Muy atrás están los tiempos en que Gerard Deulofeu brillaba tanto en el Barcelona como en la Selección de España. Mostrando un talento para marcar goles, el delantero tenía todo para ser uno de los mejores, pero una lesión lo marginó.

Jugando su último partido el 22 de enero del 2023, ese día Gerard Deulofeu se dio cuenta que tenía que detenerse. Solo estuvo trece minutos en el Udinese vs. Sampdoria y decidió empezar con una completa recuperación.

Messi y Deulofeu en un fuerte abrazo. (Foto: Getty Images)

Y bueno, estando presente en la final de la Supercopa de Europa entre PSG vs. Tottenham, Gerard Deulofeu avisó que su regreso puede ser pronto y que espera con ansias mostrar su mejor fútbol, ese que lo hizo feliz cuando vestía la camiseta del Barcelona y festejaba al lado de Lionel Messi con un fuerte abrazo.