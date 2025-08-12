Jhon Chancellor, de Universidad Católica: de tener a su padre preso en Venezuela por ser opositor a Maduro a enfrentarse a Alianza Lima

Este miércoles Alianza Lima se mide ante la Universidad Católica en Matute. Jugando por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, hay un elemento del rival que ha llamado mucho la atención: Jhon Chancellor. Defensa, más de 1.90m y recurrente en la Selección de Venezuela, el zaguero vio a su padre comenzar una lucha por la libertad que lo ha llevado hasta la cárcel. La dura historia de Jhon Chancellor: de ver a su padre preso en Venezuela a enfrentar a Alianza Lima.

Hay partidos que se juegan con un balón y otros que se libran en silencio, lejos de las tribunas. Jhon Chancellor aprendió de niño que la vida no siempre se decide en un marcador: a veces el resultado se escribe entre barrotes. Creció viendo cómo su padre, Carlos Chancellor, era encarcelado por alzar la voz contra el régimen de Hugo Chávez (estuvo preso 5 años y 7meses) y ahora con el de Nicolás Maduro (preso 11 meses). No eran derrotas, eran heridas de guerra que enseñaban que la dignidad, aunque cueste, no se negocia.

En las calles polvorientas de Tumeremo, un Jhon niño entendió que el fútbol podía ser más que un sueño: sería su trinchera. Mientras su padre resistía con palabras, él lo haría con sudor y disciplina. Cada carrera hacia una pelota era, en secreto, una carta de apoyo a ese hombre que le enseñó que ser libre es no agachar la cabeza, aunque el precio sea la cárcel.

Este miércoles, por la Copa Sudamericana, el imponente central venezolano Jhon Chancellor no solo enfrentará a Alianza Lima: también desafiará al peso de la historia que lo acompaña. Porque para él, cada cruce, cada despeje, es una metáfora de vida: sacar lejos el peligro, proteger lo que se ama y resistir así el rival sea mucho más grande.

Jhon Chancellor jugando para la Universidad Católica. (Foto: Instagram jhonchancellor4)

Desde Tumeremo al mundo: la batalla invisible de Jhon Chancellor

Llevando el nombre de su padre, Carlos, Jhon Chancellor es muestra de la resistencia. Siendo un defensor feroz que ha mostrado su bravura en clubes como Brescia de Italia, Coritiba de Brasil y Necaxa de México, hoy defiende a la Universidad Católica de Ecuador. Y ahora tendrá que jugar ante Alianza Lima, que de hecho ya enfrentó a su pieza más peligrosa: Paolo Guerrero.

Estando presente en los duelos de Perú vs. Venezuela, el zaguero ya marcó al ‘Depredador’ y ahora buscará anularlo.

Más emocionado, y recibiendo un plus familiar, hace menos de una semana su padre fue liberado por el régimen de Nicolás Maduro. Viéndose en redes sociales como se reencontraba con su madre, Carlos Chancellor ahora mismo está lejos de las rejas, pero la lucha de su hijo, Jhon Chancellor, sigue en pie y continuará en cada partido que tenga.

Jhon Chancellor vs. Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima vs. La muralla de Tumeremo

La historia de Jhon Chancellor no es solo la de un futbolista; es la de un hijo que aprendió que la fortaleza se hereda. Que un apellido puede ser una carga, pero también un estandarte. Que el coraje, cuando se siembra en casa, florece incluso en los estadios más hostiles.

Quizá el mundo solo vea a un defensa de casi dos metros, pero detrás de cada salto y cada choque hay un niño que alguna vez esperó a su padre a la salida de una celda. Hoy, ese niño viste la camiseta de Universidad Católica y carga consigo un legado que no entiende de derrotas. Porque hay batallas que se ganan antes de pisar la cancha.

