La razón por la que Robert Lewandowski rechazó 100 millones y se quedó en FC Barcelona

FC Barcelona está a pocos días de debutar en una nueva temporada europea, aunque recientemente se ha podido conocer que pudieron haber sufrido el adiós repentino de una de sus máximos baluartes. Así es, Robert Lewandowski fue tentado con un cifra estratosférica para dejar la ciudad condal y, presuntamente, mudarse a Arabia Saudita durante el año 2024.

Resulta que el representante de Robert Lewandowski acaba de revelar una situación que muy pocos tenían en cuenta. Si bien siempre se han conocido de algunos rumores y sondeos, en esta ocasión se filtró de manera concreta que el goleador polaco dejó de lado cualquier propuesta económica por más gigante que sea debido a un objetivo que quiere cumplir sí o sí en FC Barcelona.

“Hace un año sí recibió una oferta concreta. Le ofrecieron más de 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada! Pero él prefirió luchar por LaLiga y la Champions League. Y casi logró ambos objetivos”; contó Pini Zahavi, agente del goleador culé, en una reciente entrevista con el medio polaco ‘Fakt’ y con lo cual uno se pregunta de dónde llegó esta propuesta.

Robert Lewandowski y una contundente postura en FC Barcelona

En esta misma línea, el agente de Robert Lewandowski no dudó en asegurar que su representado no tuvo ni tampoco tiene la intención de llegar al fútbol de Arabia Saudita. Frente a dicho escenario, no se pudo exactamente qué club es el que está inmerso en esta novedad, aunque sabiendo los detalles económicos podríamos decir que se trataba de uno de los más poderosos.

“Además, los clubes de Arabia Saudita están desbordados de jugadores; no saben qué hacer con ellos. Hay límite en el número de extranjeros permitidos, lo que limita sus opciones. Pero Robert no quería jugar allí de todas formas”; aseguró su agente”; finalizó Pini Zahavi. Es así que el delantero polaco de 36 años aún tiene tiempo de cumplir con su objetivo de ganar la UEFA Champions League vistiendo la camiseta de FC Barcelona.

Lo que cuesta Robert Lewandowski y su tiempo de contrato en FC Barcelona

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Robert Lewandowski tiene una cotización internacional de 12 millones de euros. En cuanto al tiempo de contrato que mantiene en FC Barcelona, el goleador termina dicho acuerdo en junio del año 2026. Veremos si esta temporada logra cumplir con su objetivo ya que en la previa cualquier pensaría que los culés son enormes candidatos a ganar todo lo que se les ponga en el camino.

Los títulos de Robert Lewandowski en FC Barcelona

2 Ligas

1 Copa del Rey

2 Supercopas de España

