Vinicius Jr. renueva con el Real Madrid por seis años: José Mourinho clave en la operación

Real Madrid consiguió la renovación de Vinicius Jr. Son seis años más de contrato para el crack. José Mourinho ha sido clave en el resultado.

El culebrón sobre el futuro de la estrella brasileña llegó a su fin en la capital española. Según confirmó en sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano, el extremo ha sellado un acuerdo definitivo para extender su contrato por seis temporadas.

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El factor José Mourinho: la llamada que lo cambió todo

Uno de los ángulos más impactantes de esta negociación fue la intervención directa de José Mourinho. El estratega portugués sostuvo reuniones clave con el jugador para detallarle su rol protagónico dentro del esquema táctico de la plantilla.

Vinicius Jr. se queda en el Real Madrid. (Foto: X).

La llamada del técnico disipó las dudas que rondaban al entorno del futbolista tras los agresivos acercamientos de la Premier League. El respaldo personalizado de Mourinho fue la llave maestra para acelerar la firma del documento final.

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Cifras, salario y blindaje anti-Premier League

El esfuerzo financiero ejecutado por la directiva reafirma que el atacante es la piedra angular del proyecto merengue. La cúpula del Real Madrid decidió actuar con rapidez para neutralizar las tentadoras ofertas de la liga inglesa.

Duración: 6 temporadas adicionales firmadas.

Salario estimado: Ronda los 24 millones de euros netos por año.

Cláusula de rescisión: Mantiene un blindaje intocable de 1.000 millones de euros.

Interés descartado: El Arsenal de la Premier League estuvo monitoreando su situación para intentar su fichaje.

Florentino Pérez y el deseo inquebrantable de Vinicius

A pesar de las especulaciones de los últimos meses, la prioridad del atacante de la ‘Canarinha’ siempre fue triunfar en el Santiago Bernabéu. Su postura fue clara desde el inicio: continuar haciendo historia con la camiseta blanca.

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Por su parte, Florentino Pérez jamás contempló la salida de su figura franquicia. El presidente blanco considera al atacante un activo insustituible tanto en el plano deportivo como en el valor de marca internacional del club.

¿Cuándo será el anuncio oficial del Real Madrid?

El acuerdo total entre la institución y los representantes del jugador está completamente cerrado. Toda la documentación legal ha sido revisada por ambas partes a la espera del acto de firma.

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La comunicación oficial a través de los canales del club se acaba de realizar, y la rueda de prensa protocolaria será en cualquier momento. La afición madridista celebra así la continuidad asegurada de su referente de ataque para el largo plazo.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

DATOS CLAVE

Vinicius renovó su contrato con el Real Madrid por seis temporadas.

Su cláusula de rescisión se mantendrá en 1.000 millones de euros.

José Mourinho conversó con el jugador para detallarle su rol táctico.