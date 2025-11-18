Perú vs. Chile EN VIVO: ver GRATIS vía América TV, ATV, Movistar Deportes, Chilevisión, Fútbol Libre y Roja Directa

La Selección Peruana ante Chile jugará en el Stadion Fisht de Sochi de Rusia. Mira cómo se dio el reconocimiento del escenario deportivo.

Este sería el 11 titular que presenten contra la Selección Peruana, desde las (12:00 PM - HORA PERUANA). Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Luego de los comentarios emitidos por Nicolás Córdova, donde le quitó peso al presente de la Selección Peruana. Habló claro el ahora interino de La Bicolor: "Chile inició el proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros comenzamos eso hace un mes. Pero es cierto que estamos en ese proceso de sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo para clasificar al Mundial".

Nicolás Córdova fue claro a la hora de referirse a la Selección Peruana: "Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo, por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’, y lo mismo pasa con la Selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo". Demostrando que hay paciencia en lo que puedan lograr en cancha, más allá del resultado: "Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera".

Todo hace indicar que Nicolás Córdova ayer en rueda de prensa se despidió de los periodistas chilenos. Aún no hay nada confirmado pero las señales están ahí, a la vista, señalan los medios informativos locales. Seguro contra la Selección Peruana, buscará irse por la puerta grande.

Acá adjuntamos algo que comentó en Twitter la cuenta, Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos): "La selección peruana registra mejor historial en campo neutral ante la selección chilena en toda la historia. Perú ganó cinco y Chile cuatro. Empataron seis". A tomar en cuenta para el partido desde el mediodía.

La Selección Peruana presentó un video de lo que fue el viaje hacia Rusia. Cargado de respeto y responsabilidad, antes de jugar contra Chile.

La Selección Peruana se adelantó en el marcador el 10 de octubre de 2025 gracias a un gol de César Inga, pero Chile logró revertir el resultado con anotaciones de Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez. Siendo este el debut negativo de Manuel Barreto como entrenador interino.

El Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, será el escenario atípico de un nuevo capítulo del vibrante “Clásico del Pacífico” entre las selecciones de Perú y Chile. Este partido amistoso, enmarcado en la Fecha FIFA, se presenta como una ocasión crucial para que ambas escuadras cierren el año deportivo de forma positiva y, lo que es más importante, avancen en su proceso de reestructuración.

Así llega la Selección Peruana contra Chile

Al no haber clasificado a la Copa del Mundo de 2026, tanto la Bicolor como La Roja se encuentran inmersas en una fase de evaluación táctica y de nuevos talentos, con el objetivo de establecer una base sólida de jugadores jóvenes para el próximo ciclo clasificatorio. El encuentro adquiere una relevancia especial debido a los cuerpos técnicos interinos.

Selección Peruana entrenando pensando en Chile. (Foto: X).

Perú, bajo la dirección de Manuel Barreto, buscará su primera victoria en suelo ruso, después de haber empatado 1-1 contra el equipo anfitrión. Se anticipa que Barreto continuará experimentando con diferentes esquemas y dando minutos a futbolistas que luchan por consolidarse, destacando figuras como Piero Quispe y Álex Valera.

Chile está listo para jugar frente al Perú

Por su parte, Chile, con Nicolás Córdova a la cabeza, llega con un ánimo más elevado tras su reciente triunfo por 2-0 ante Rusia. La Roja intentará extender su dominio en el historial reciente del Clásico y capitalizar el buen momento de atacantes clave, siendo Ben Brereton Díaz una de las figuras más influyentes en sus últimos compromisos.

Para la selección peruana, este partido es una prueba de carácter que exige solidez defensiva y contundencia en el ataque. El duelo promete ser un choque competitivo de estilos, donde la principal prioridad para ambos equipos será la evaluación profunda de sus planteles y la implementación de nuevas ideas de juego, todo esto en un contexto de intensa rivalidad tradicional.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Chile?

El “Clásico del Pacífico”, el amistoso entre Perú y Chile, contará con una amplia cobertura regional. En Perú, el partido se podrá ver en señal abierta por América TV y ATV, y por cable a través de Movistar Deportes. En Chile, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión, y por cable se podrá seguir por ESPN. Además, la plataforma de streaming Disney+ ofrecerá el encuentro para ambos países. Bolavip Perú brindará un minuto a minuto especial.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, que se juega hoy, martes 18 de noviembre, comenzará a las 12:00 p.m. (mediodía) en Perú, Colombia y Ecuador. Será a la 1:00 p.m. en Bolivia y Venezuela, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial se dará a las 2:00 p.m. Para los aficionados en México (CDMX) el encuentro será a las 11:00 a.m., y para quienes sigan el partido desde España (Península), la hora de inicio está programada para las 6:00 p.m.

