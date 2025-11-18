Perú vs. Chile EN VIVO: ver GRATIS vía América TV, ATV, Movistar Deportes, Chilevisión, Fútbol Libre y Roja Directa

El Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, será el escenario atípico de un nuevo capítulo del vibrante “Clásico del Pacífico” entre las selecciones de Perú y Chile. Este partido amistoso, enmarcado en la Fecha FIFA, se presenta como una ocasión crucial para que ambas escuadras cierren el año deportivo de forma positiva y, lo que es más importante, avancen en su proceso de reestructuración.
Así llega la Selección Peruana contra Chile
Al no haber clasificado a la Copa del Mundo de 2026, tanto la Bicolor como La Roja se encuentran inmersas en una fase de evaluación táctica y de nuevos talentos, con el objetivo de establecer una base sólida de jugadores jóvenes para el próximo ciclo clasificatorio. El encuentro adquiere una relevancia especial debido a los cuerpos técnicos interinos.
Perú, bajo la dirección de Manuel Barreto, buscará su primera victoria en suelo ruso, después de haber empatado 1-1 contra el equipo anfitrión. Se anticipa que Barreto continuará experimentando con diferentes esquemas y dando minutos a futbolistas que luchan por consolidarse, destacando figuras como Piero Quispe y Álex Valera.
Chile está listo para jugar frente al Perú
Por su parte, Chile, con Nicolás Córdova a la cabeza, llega con un ánimo más elevado tras su reciente triunfo por 2-0 ante Rusia. La Roja intentará extender su dominio en el historial reciente del Clásico y capitalizar el buen momento de atacantes clave, siendo Ben Brereton Díaz una de las figuras más influyentes en sus últimos compromisos.
Para la selección peruana, este partido es una prueba de carácter que exige solidez defensiva y contundencia en el ataque. El duelo promete ser un choque competitivo de estilos, donde la principal prioridad para ambos equipos será la evaluación profunda de sus planteles y la implementación de nuevas ideas de juego, todo esto en un contexto de intensa rivalidad tradicional.
¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Chile?
El “Clásico del Pacífico”, el amistoso entre Perú y Chile, contará con una amplia cobertura regional. En Perú, el partido se podrá ver en señal abierta por América TV y ATV, y por cable a través de Movistar Deportes. En Chile, la transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión, y por cable se podrá seguir por ESPN. Además, la plataforma de streaming Disney+ ofrecerá el encuentro para ambos países. Bolavip Perú brindará un minuto a minuto especial.
¿Cuándo se juega el Perú vs. Chile?
El Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, que se juega hoy, martes 18 de noviembre, comenzará a las 12:00 p.m. (mediodía) en Perú, Colombia y Ecuador. Será a la 1:00 p.m. en Bolivia y Venezuela, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial se dará a las 2:00 p.m. Para los aficionados en México (CDMX) el encuentro será a las 11:00 a.m., y para quienes sigan el partido desde España (Península), la hora de inicio está programada para las 6:00 p.m.
DATOS CLAVE
- Perú vs. Chile se juega en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.
- Ben Brereton Díaz es una figura clave en los últimos compromisos de la selección chilena.
- El partido, hoy martes 18 de noviembre, comienza a las 12:00 p.m. hora de Perú.