La derrota 2-0 de Rusia ante Chile el sábado 15 de noviembre de 2025, desató la furia del director técnico Valeri Karpin, quien aprovechó la ocasión para cuestionar públicamente la validez de los amistosos internacionales y, en particular, desestimar el nivel deportivo de la Selección Peruana. Las declaraciones post-partido del estratega revelaron una profunda frustración, llevándolo a minimizar el mérito de los rivales en su proceso de preparación.

Cargó contra la Selección Peruana

La crítica de Karpin no se limitó a los fallos defensivos ante Chile, sino que se extendió a una negación sistemática del valor del adversario. Describió los goles chilenos como “accidentes”, una postura que aplicó también a su derrota previa contra la “Bicolor”. Para Karpin, el resultado negativo frente a Perú fue otro “accidente” desprovisto de presión y significado.

Valeri Karpin cargó contra la Selección Peruana. (Foto: X).

Cuando la prensa le preguntó sobre si sentía presión en estos partidos, el técnico ruso respondió con ironía: “¿Crees que Safonov sintió presión contra Perú? Fue un accidente, igual que el segundo gol de hoy”. Este comentario es central en su argumento: al reducir un encuentro internacional contra una selección de la CONMEBOL a un simple “accidente”, Karpin devalúa la victoria peruana y, por extensión, su competitividad.

Rusia le bajó todo el nivel al Perú

Esta actitud de Karpin, de eludir responsabilidades y menospreciar a sus oponentes, es un acto de soberbia que socava la “planificación absoluta” que él mismo defiende. Al ignorar la calidad o la competencia que ofrecen selecciones como Perú y Chile —ambas activas en eliminatorias—, se corre el riesgo de subestimar la oportunidad de fogueo de alto nivel. Para el entrenador, estos partidos parecen ser meros trámites.

Esta minimización se refleja cuando jerarquiza los partidos más importantes de su gestión, dejando a Perú fuera de cualquier conversación relevante. Para Karpin, el mejor partido fue ante Qatar y el peor ante Jordania, lo que confirma que las selecciones sudamericanas que sí lograron vencer a Rusia son vistas únicamente como escollos accidentales. Esto evidencia que la crítica no solo se dirige a sus jugadores, sino directamente a la calidad de sus adversarios.

Perder contra Chile molestó en Rusia

Nos damos cuenta de que, la derrota ante Chile actuó como catalizador de la indignación de Karpin, cuyo resultado fue un ataque verbal directo. El entrenador ruso optó por defenestrar a Perú y el concepto mismo de amistoso para protegerse de la presión mediática, transmitiendo un mensaje perjudicial: que los resultados adversos contra ciertas selecciones no son producto de la superioridad táctica o el esfuerzo del rival, sino de simples errores fortuitos sin implicaciones estratégicas.

