Levante vs. FC Barcelona EN VIVO: quién transmite HOY el partido de la fecha 2 de LaLiga 2025-26

FC Barcelona visita a Levante en el Estadio Ciudad de Valencia este sábado 23 de agosto en el duelo correspondiente a la fecha 2 de LaLiga 2025-26. El conjunto dirigido por Hansi Flick quiere sumar su segundo éxito tras el buen arranque de temporada, mientras que los Granotas quieren hacerse fuertes de local.

Publicidad

Publicidad

El Barça inició la campaña con un contundente, aunque controvertido triunfo por 3-0 también de visitante ante Mallorca. Ciertas decisiones arbitrales han sido cuestionadas durante este partido, aunque el vigente campeón de LaLiga marcó diferencias tanto en jerarquía como en el resultado propiamente dicho.

Del otro lado, el local, dirigido por Julián Calero, afronta un duro desafío en este inicio de temporada. Tras la derrota 2-1 ante Alavés, el recién ascendido y último campeón de LaLiga 2 va en busca de puntos importantes para la lucha por no descender.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Levante vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?

Conoce los horarios en todo el mundo del partido entre Levante y FC Barcelona por La Liga 2025-26 de este sábado 23 de agosto:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:30 AM .

. China: 03:30 AM.

¿Quién transmite Levante vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?

El partido Levante vs. FC Barcelona, que se juega este sábado 23 de agosto, por la fecha 2 de LaLiga 2025-26, tiene transmisión en vivo de DSports (canal 610 y 1610 en HD) por TV y de DGO en streaming para toda Sudamérica. En tanto, en México, lo transmite Sky Sports y Sky+. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión va por cuenta de ESPN Deportes, ESPN App, ESPN+ y fuboTV.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, en España, el partido entre Granotas y Culés se podrá ver en vivo por Movistar+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

Alineaciones probables de Levante vs. FC Barcelona

LEVANTE: Pablo Campos; Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Oriol Rey; Roger Brugué, Iván Romero y José Luis Morales. DT: Julián Calero.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Publicidad