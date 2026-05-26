La crisis del Real Madrid se extiende al Mundial 2026 y la lista de España

Varios jugadores del Real Madrid, que tenían chances, no estarán en el Mundial 2026. La mala temporada de los 'Merengues' perjudicó a los jugadores. La lista de España no tiene futbolistas del club 'blanco'.

La Selección de España dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Una de las grandes novedades de los futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para la Copa del Mundo es que Real Madrid no tiene presencia allí. Esto coincide con lo que ha sido una catastrófica temporada del conjunto ‘merengue’, que ha perjudicado a algunos futbolistas con sus chances mundialistas.

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Real Madrid es uno de los clubes con mayor cantidad de títulos a nivel mundial. Por ende, es lógico que sus figuras tengan la oportunidad de representar a sus respectivos seleccionados. De hecho, en la actualidad, hay futbolistas que son infaltables para sus combinados nacionales, pero otros no.

Mientras Vinícius Júnior (Brasil), Kylian Mbappé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra) o Federico Valverde (Uruguay) estarán en el Mundial 2026 representando a sus respectivas selecciones, otros deberán verlo por televisión. Sobre todo, en lo que respecta a los españoles.

Mbappé, Vinícius y Bellingham estarán en la Copa del Mundo (Getty Images).

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España fue una de las últimas selecciones en dar a conocer su lista mundialista. Si bien destacan hasta ocho jugadores del clásico rival, el FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga 2025/2026, Real Madrid no tienen ninguno. Jugadores como Dean Huijsen o Dani Carvajal no pudieron meterse en la lista de ‘La Roja’.

Los futbolistas del Real Madrid que se perderán el Mundial 2026

Luis de la Fuente siguió con la tendencia que se viene dando durante las últimas listas mundialistas: la falta de jugadores del Real Madrid. En la lista de Qatar 2022 sólo hubo dos jugadores ‘merengues’ convocados (Dani Carvajal y Marco Asensio), pero ahora ese número directamente fue nulo.

Dani Carvajal, por ejemplo, se fue despidiendo poco a poco de la Selección de España. En Real Madrid perdió el puesto como titular y eso lo ha ido alejando del combinado nacional. Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid) fueron convocados por De La Fuente en su posición.

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Dani Carvajal se despidió del Real Madrid (Getty Images).

El caso de Dean Huijsen es el mejor reflejo de lo que provocó Real Madrid con sus jugadores para la consideración mundialista. Antes de su arribo al club, cuando era figura del Bournemouth de la Premier League, este joven defensor parecía con un pie adentro del Mundial. Pero, su paso por el club ‘blanco’ ha sido problemático y no se ha podido afianzar. Por eso, ha perdido el lugar en la lista con jugadores como Marc Pubill (Atlético) o Pau Cubarsí (FC Barcelona).

Álvaro Carreras tampoco pudo luchar por una oportunidad mundialista. De La Fuente siempre confió en Marc Cucurella (Chelsea) como titular, mientras que Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) será su relevo. En tanto, Gonzalo García, a pesar de algún llamado, tampoco pudo ganarse un lugar en la lista y eso se lo debe a la falta de confianza de Álvaro Arbeloa en el último tiempo en el Madrid.

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Pero, así como en la lista de España, Real Madrid también perjudicó a jugadores de otras selecciones. Eduardo Camavinga, por ejemplo, se quedó afuera de la lista de Francia, mientras que Mbappé y Aurélien Tchouaméni sí pudieron meterse. Lo mismo podría decirse de Ferland Mendy, aunque su caso es menos llamativo debido a su historial de lesiones, lo mismo que Éder Militao.

Eduardo Camavinga, la gran ausencia de Francia para el Mundial (Getty Images).

Trent Alexander-Arnold tampoco va a la Copa del Mundo, en este caso, con la Selección de Inglaterra. Franco Mastantuono, por su parte, podría quedarse fuera de la lista de Argentina, pese a haber tenido convocatorias en el último tiempo.

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¿Por qué varios jugadores del Real Madrid no van al Mundial 2026?

Los entrenadores de las selecciones tienen en cuenta varios factores para terminar de definir una lista de convocados para un Mundial de fútbol. En tal caso, el presente de los jugadores y su influencia dentro del seleccionado pueden ser los más importantes.

En este sentido, si hay jugadores del Madrid que sí van a la Copa del Mundo se debe a que resultan infaltables para dichas selecciones. Vinícius es una fija como titular en Brasil, lo mismo que Kylian Mbappé, más allá de la gran cantidad de variantes en ataque que tiene Francia. Fede Valverde es líder en Uruguay, lo mismo que Arda Güler en Turquía.

El caso más llamativo es el de Jude Bellingham, quien ha sido muy cuestionado por su pobre temporada en el Real Madrid. Se llegó a pensar en que Thomas Tuchel podría borrarlo para el Mundial, pero al final, lo convocó, sobre todo, por lo que es como futbolista para el grupo del combinado inglés.

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Eso explica también lo que son las ausencias. De los jugadores antes comentados, ninguno resulta indispensable para sus selecciones. Los españoles como Carvajal o Huijsen han sido reemplazados y por figuras que llegan en gran nivel y que ya tienen experiencia por llamados anteriores.

En el caso de nombres como Mastantuono o Alexander-Arnold, está claro que sus rendimientos individuales en esta temporada, así como también en el colectivo de todo Real Madrid los han perjudicado. Por eso, deberán ver la Copa del Mundo desde la comodidad de sus hogares.

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La mala temporada del conjunto ‘blanco’, reflejada en las salidas de los entrenadores Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa y la falta de títulos importantes desde hace dos temporadas, explican el presente de sus futbolistas y sus ausencias en la Copa del Mundo.

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