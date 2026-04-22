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Así quedó la tabla de posiciones de LALIGA 2025-26 tras el Barcelona 1-0 Celta

FC Barcelona ganó y así quedó la tabla de posiciones de LALIGA 2025-26 que se pone caliente a falta de 6 jornadas.

Barcelona vs. Celta Vigo.
© GettyBarcelona vs. Celta Vigo.

Se viene jugando la fecha de adelanto número 33 en LALIGA 2025-26, en la cual se han visto partidos de bastante intensidad y con muchos goles. A falta de solo 6 fechas para que la temporada se termine, así es como ha quedado la tabla de posiciones. La cual se vive al rojo vivo tanto en la parte alta, como en la parte baja.

El FC Barcelona fue el gran ganador de la jornada con un triunfo por 1-0 ante el Celta Vigo. Partido más que complicado, en el cual Lamine Yamal terminó anotando de penal un gran tanto, pero también se dio su lesión, la cual preocupa a los hinhcas.

Así quedó la tabla de posiciones de LALIGA en la fecha 33

Partidos de la fecha 33 de LALIGA

Así se disputaron los partidos de la fecha 33 de LALIGA.

  • Ahtletic Club 1-0 Osasuna
  • Mallorca 1-1 Valencia
  • Real Madrid 2-1 Alavés
  • Girona 2-3 Real Betis
  • Elche 3-2 Atlético de Madrid
  • Real Sociedad 0-1 Getafe
  • Barcelona 1-0 Celta Vigo
Ver también

¡Con gol de Lamine Yamal! FC Barcelona venció 1-0 a Celta de Vigo por LaLiga: resumen y goles

Partidos restantes:

  • Levante vs Sevilla
  • Rayo Vallecano vs Espanyol
  • Real Oviedo vs Villareal

Datos Claves

  • Lamine Yamal anotó de penal y se lesionó en el partido del Barcelona.
  • 1-0 venció el FC Barcelona al Celta Vigo por la fecha 33.
  • 2-1 ganó el Real Madrid ante el Alavés en esta jornada de adelanto.
Bruno Castro
Bruno Castro
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