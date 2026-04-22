Así quedó la tabla de posiciones de LALIGA 2025-26 tras el Barcelona 1-0 Celta

Se viene jugando la fecha de adelanto número 33 en LALIGA 2025-26, en la cual se han visto partidos de bastante intensidad y con muchos goles. A falta de solo 6 fechas para que la temporada se termine, así es como ha quedado la tabla de posiciones. La cual se vive al rojo vivo tanto en la parte alta, como en la parte baja.

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El FC Barcelona fue el gran ganador de la jornada con un triunfo por 1-0 ante el Celta Vigo. Partido más que complicado, en el cual Lamine Yamal terminó anotando de penal un gran tanto, pero también se dio su lesión, la cual preocupa a los hinhcas.

Así quedó la tabla de posiciones de LALIGA en la fecha 33

Partidos de la fecha 33 de LALIGA

Así se disputaron los partidos de la fecha 33 de LALIGA.

Ahtletic Club 1-0 Osasuna

Mallorca 1-1 Valencia

Real Madrid 2-1 Alavés

Girona 2-3 Real Betis

Elche 3-2 Atlético de Madrid

Real Sociedad 0-1 Getafe

Barcelona 1-0 Celta Vigo

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Partidos restantes:

Levante vs Sevilla

Rayo Vallecano vs Espanyol

Real Oviedo vs Villareal

Datos Claves