Por qué no juegan Robert Lewandowski ni Raphinha hoy para Barcelona ante Real Madrid en el Clásico de LaLiga 2025-26

El Clásico de LaLiga 2025-26 entre Real Madrid y Barcelona se juega hoy, sábado 25 de octubre, por la fecha 10 del torneo español, en el estadio Santiago Bernabéu desde las 10:15 a.m. (hora peruana).

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el conjunto ‘azulgrana’ llega con importantes bajas en su plantel, entre ellas las de Robert Lewandowski y Raphinha, dos de sus figuras ofensivas más determinantes. A continuación, te contamos los motivos por los que ambos futbolistas quedaron fuera del importante duelo.

Robert Lewandowski, baja confirmada por lesión muscular

El delantero polaco Robert Lewandowski quedó descartado para el Clásico debido a una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que sufrió tras participar con su selección durante la fecha FIFA de octubre.

El cuerpo médico del Barcelona decidió no apresurar su regreso, por lo que el atacante de 37 años recién volvería a las canchas después de la ventana internacional de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Sin duda alguna, su ausencia es especialmente sensible para el equipo que dirige Hansi Flick, ya que es uno de los máximos referentes del ataque culé.

Raphinha no fue arriesgado tras recaída en su recuperación

Por su parte, el extremo Raphinha tampoco fue convocado para el encuentro frente al Real Madrid. El jugador sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha a fines de septiembre y, aunque se esperaba que pudiera llegar al Clásico, habría sufrido una leve recaída en los últimos entrenamientos.

Publicidad

Publicidad

El cuerpo técnico y médico decidieron no arriesgarlo, priorizando su recuperación total. Según los reportes, el brasileño estaría disponible a inicios de noviembre, cuando el calendario se torne menos exigente.

Raphinha durante un partido del Real Madrid.

Más ausencias en el Barcelona para el Clásico

Además de Lewandowski y Raphinha, el Barcelona afronta este duelo con otras bajas importantes, lo que obligará al comando técnico a realizar variantes en su esquema ofensivo.

Publicidad

Publicidad

Esta es la lista completa de lesionados: Dani Olmo (lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda), Gavi (rotura del menisco interno de la rodilla derecha), Andreas Christensen (secuelas de una gastroenteritis), Marc-André Ter Stegen (operado por problemas lumbares) y Joan García (rotura del menisco interno de la rodilla izquierda).

ver también Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España