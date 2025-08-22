Qué canal pasa HOY EN VIVO Atlético de Madrid vs. Elche, partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid y Elche se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 2 de LaLiga de España 2025-26. El escenario para el encuentro es el Estadio Metropolitano de Madrid donde el ‘Atleti’ se presenta por primera vez en esta temporada y ante uno de los equipos recién ascendidos.

El conjunto colchonero, dirigido por Diego Simeone, quiere sumar de a tres puntos luego de un mal arranque. Perdió en su primera presentación en Cornellà ante Espanyol por 2-1 donde el golazo de tiro libre de Julián Álvarez no fue suficiente.

Del otro lado, hay otro equipo que busca su primer triunfo. El equipo franjiverde, que tiene a Éder Sarabia como entrenador, empató en la primera fecha ante Real Betis 1-1 como local. Ahora, se estrena como visitante en busca de puntos importantes para mantenerse en Primera División.

Horario, TV y qué canal pasa Atlético de Madrid vs. Elche

Atlético de Madrid y Elche se enfrentan este sábado 23 de agosto en el estadio Metropolitano de Madrid por la fecha 2 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por DSports y DGO para toda Sudamérica. En tanto, en México, lo transmite Sky Sports y Sky+. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión va por cuenta de ESPN Deportes, ESPN App, ESPN+ y fuboTV.

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid (Getty Images).

En España, este duelo entre Colchoneros e Ilicitanos lo pasa DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD, Movistar+ y Amazon Prime Video.

En tanto, el partido contará con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 12:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 01:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 02:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 10:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 07:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 06:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 02:30 AM .

. China: 01:30 AM.

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Elche

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

ELCHE: Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Léo Pétrot; Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado, Germán Valera; Rodrigo Mendoza y Rafa Mir o Álvaro Rodríguez. DT: Éder Sarabia.