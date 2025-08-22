Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Qué canal pasa HOY EN VIVO Atlético de Madrid vs. Elche, partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-26

El Atleti va por la recuperación rápida en la liga española y recibe en el Metropolitano al Elche. Conoce los detalles del partido.

Por Hugo Avalos

Julián Álvarez y Álvaro Rodríguez, delanteros de Atlético de Madrid y Elche.
© Getty ImagesJulián Álvarez y Álvaro Rodríguez, delanteros de Atlético de Madrid y Elche.

Atlético de Madrid y Elche se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 2 de LaLiga de España 2025-26. El escenario para el encuentro es el Estadio Metropolitano de Madrid donde el ‘Atleti’ se presenta por primera vez en esta temporada y ante uno de los equipos recién ascendidos.

Publicidad

El conjunto colchonero, dirigido por Diego Simeone, quiere sumar de a tres puntos luego de un mal arranque. Perdió en su primera presentación en Cornellà ante Espanyol por 2-1 donde el golazo de tiro libre de Julián Álvarez no fue suficiente.

Del otro lado, hay otro equipo que busca su primer triunfo. El equipo franjiverde, que tiene a Éder Sarabia como entrenador, empató en la primera fecha ante Real Betis 1-1 como local. Ahora, se estrena como visitante en busca de puntos importantes para mantenerse en Primera División.

Horario, TV y qué canal pasa Atlético de Madrid vs. Elche

Atlético de Madrid y Elche se enfrentan este sábado 23 de agosto en el estadio Metropolitano de Madrid por la fecha 2 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por DSports y DGO para toda Sudamérica. En tanto, en México, lo transmite Sky Sports y Sky+. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión va por cuenta de ESPN Deportes, ESPN App, ESPN+ y fuboTV.

Publicidad
Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid (Getty Images).

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid (Getty Images).

En España, este duelo entre Colchoneros e Ilicitanos lo pasa DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD, Movistar+ y Amazon Prime Video.

En tanto, el partido contará con los siguientes horarios alrededor del mundo:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 12:30 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 01:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 02:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 10:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:30 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 07:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 06:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 02:30 AM.
  • China: 01:30 AM.
Publicidad

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Elche

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

ELCHE: Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Léo Pétrot; Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado, Germán Valera; Rodrigo Mendoza y Rafa Mir o Álvaro Rodríguez. DT: Éder Sarabia.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Es uruguayo, metió un gol histórico y ahora Real Madrid se deshizo de él por sólo 2 millones
Fútbol europeo

Es uruguayo, metió un gol histórico y ahora Real Madrid se deshizo de él por sólo 2 millones

Con gran actuación de Tapia, Celta volvió a ganar
Futbol Internacional

Con gran actuación de Tapia, Celta volvió a ganar

Barcelona vapulea sin piedad al Elche como visitante
Futbol Internacional

Barcelona vapulea sin piedad al Elche como visitante

Levante vs. Barcelona EN VIVO: quién transmite HOY el partido de la fecha 2
Fútbol europeo

Levante vs. Barcelona EN VIVO: quién transmite HOY el partido de la fecha 2

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo