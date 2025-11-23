¡Alineaciones confirmadas! EN VIVO Y GRATIS Elche vs. Real Madrid por La Liga Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Elche y Real Madrid se verán las caras el día de hoy en el marco de la fecha 13 de La Liga. En cuanto al favoritismo para quedarse con el triunfo, claramente son los merengues quienes lo necesitan para recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones; mientras que los locales buscarán ser la gran sorpresa de la jornada para seguir escalando en el campeonato.

¿A qué hora juegan Elche vs. Real Madrid por La Liga?

21:00 | España

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Elche vs. Real Madrid por La Liga?