¡Alineaciones confirmadas! EN VIVO Y GRATIS Elche vs. Real Madrid por La Liga Vía Dsports y DGO: minuto a minuto

Elche y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el Estadio Manuel Martínez Valero y a continuación tendrás el minuto a minuto del duelo.

Por Renato Pérez

Elche vs. Real Madrid por La Liga.
© Composición BOLAVIP.Elche vs. Real Madrid por La Liga.

Elche y Real Madrid se verán las caras el día de hoy en el marco de la fecha 13 de La Liga. En cuanto al favoritismo para quedarse con el triunfo, claramente son los merengues quienes lo necesitan para recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones; mientras que los locales buscarán ser la gran sorpresa de la jornada para seguir escalando en el campeonato.

¿A qué hora juegan Elche vs. Real Madrid por La Liga?

  • 21:00 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Elche vs. Real Madrid por La Liga?

  • Sudamérica | DSports
  • España | Movistar LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
¡Equipo listo de Elche!

La delegación local va terminando con las sesiones de calentamiento y ultiman detalles para el inicio del duelo ante Real Madrid.

7

¡Iniciaron los calentamientos!

Los arqueros de Elche tomaron la iniciativa y ya se alistan para el inicio del partido.

¡Vestuario listo de Real Madrid!

La indumentaria merengue está totalmente preparada para el encuentro de hoy y veremos la tercera equipación.

¡Bienvenida al Real Madrid!

Desde cuenta oficial de Elche le dieron un cálido saludo a los merengues.

¡Así fue la llegada de Elche al estadio!

La delegación 'Franjiverde' dijo presente en el recinto deportivo y ahora se alistan para los trabajos precompetitivos.

Image
Image
¡Alineación titular de Elche!

Eder Sarabia mandará el siguiente equipo titular para recibir a Real Madrid.

Image

¡Así luce el recinto!

El Estadio Manuel Martínez Valero totalmente listo para el duelo entre Elche vs. Real Madrid.

Image
Image

¡Alineación titular de Real Madrid!

Xabi Alonso alistó el siguiente equipo titular para visitar hoy a Elche.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Elche vs. Real Madrid!

Elche y Real Madrid se enfrentan por la fecha 13 de La Liga y a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto del encuentro.

Image
renato pérez
Renato Pérez
