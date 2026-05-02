FC Barcelona quiere el título de LALIGA 2025-26 cuanto antes y podría asegurarlo en esta fecha 34, la anterior al Clásico. Este sábado visitará Pamplona para enfrentar al Osasuna. Pase lo que pase en este partido, deberá ver qué sucede con el Real Madrid este domingo ante RCD Espanyol. Conoce el panorama.

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LALIGA está en plena etapa de definición con las últimas fechas de la temporada. El Barça es líder con 85 puntos y le lleva 11 de ventaja al Real Madrid, que tiene 74. Restan cuatro jornadas para el final del torneo, por lo que todo hace pensar que el festejo de los ‘Culés’ podría darse tarde o temprano.

All in today. LaLiga is on the line. pic.twitter.com/LcYsqzVh8y — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026

Por lo pronto, en esta fecha 34, hay chances de que FC Barcelona sea campeón. Aunque, no será directamente ante Osasuna. ¿Por qué? Sí o sí deberá esperar lo que ocurra con el Real Madrid en su visita a Cornellà ante RCD Espanyol este domingo. Si no se concreta el título, podría ser el próximo domingo 10 de mayo en el Clásico.

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¿Qué necesita FC Barcelona para ser campeón de LALIGA 2025-26 en esta fecha 34?

FC Barcelona sólo tiene chances de ser campeón de LALIGA 2025-26 en esta fecha 34 si gana ante Osasuna. Como se dijo, no podrá hacerlo directamente. Necesitará sí o sí un empate o una derrota del Real Madrid ante RCD Espanyol este domingo para asegurar el título.

Es que al ganar, llegará a 88 puntos en la tabla de posiciones y le sacaría una diferencia de 14 puntos al Real Madrid (74). Con un empate, los ‘Merengues’ llegarían a 75 y, si pierden, se mantendrían en 74, por lo que haría imposible que puedan alcanzar a su clásico rival, ya que quedarán 12 puntos en juego (cuatro jornadas).

Por lo tanto, sólo la victoria en El Sadar y un mal resultado del Madrid hacen posibles que el Barça pueda asegurar la consagración como campeón de la liga española en esta fecha 34. Si empata o pierde ante Osasuna, el festejo deberá esperar. ¿Por qué?

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Si empata, llegará a 86 puntos. Aún si el Real Madrid pierde (quedaría con 74), la diferencia sería de 12 unidades con 12 en juego. ¿Por qué no sería campeón? Porque el primer criterio de desempate son los duelos entre sí y todavía resta que se enfrenten en la siguiente jornada. Con la derrota, la diferencia podría mantenerse en 11 unidades (aún con el Madrid cayendo).

¿A qué hora arranca Osasuna vs. FC Barcelona?

El partido entre Osasuna y FC Barcelona se juega este sábado 2 de mayo, correspondiente a la fecha 34 de LALIGA 2025-26, en el Estadio El Sadar. El horario de inicio es a las 14:00 horas de Lima, Perú.

¿Dónde ver EN VIVO Osasuna – FC Barcelona?

Osasuna – FC Barcelona cuenta con transmisión EN VIVO de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica en TV (excepto Argentina, que va por ESPN 2). En tanto, se puede disfrutar también vía online por la plataforma Disney+ Premium.

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¿Cuándo juega, a qué hora y dónde ver EN VIVO RCD Espanyol vs. Real Madrid?

Por su parte, el partido entre el Espanyol y el Real Madrid se jugará este domingo 3 de mayo desde las 14:00 horas de Lima, Perú en el RCDE Stadium. La transmisión del partido corre por cuenta de DSports en TV y DGO vía online.

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