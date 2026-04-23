Mientras Lamine Yamal está lesionado, FC Barcelona ya busca un delantero de solo 18 años

Lamine Yamal encendió las alarmas en FC Barcelona luego de lesionarse en el más reciente partido frente a Celta de Vigo por LaLiga 2025-26. Al margen del triunfo blaugrana que los coloca en la cima más alta del campeonato, es muy probable que el crack español se pierda lo que resta de la temporada. Dicho esto, desde la directiva empiezan a planear el fichaje de una joya de 18 años.

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ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Estamos hablando de Jesse Bisiwu, un extremo con nacionalidad belga, que actualmente juega en Club NXT y que pertenece a las filas del Club Brujas. Siendo uno de los baluartes más importantes de la UEFA Youth League, el atacante está siendo seguido por FC Barcelona desde hace un buen rato. Eso sí, hay distintas cuestiones que tienen mucho que ver en la posibilidad de un futuro acuerdo.

De acuerdo a una reciente información del diario ‘AS’, se ha podido conocer que Joao Amaral se reunió con Devy Rigaux para hacerle llegar el interés de quedarse con los servicios de Jesse Bisiwu. Es así que los directores deportivos de FC Barcelona y Club Brujas se encuentran en constantes conversaciones para determinar un futuro acuerdo si es que las negociaciones avanzan.

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Barcelona have officially opened talks with Club Brugge for 18-year-old sensation Jesse Bisiwu. 💎⚽️



After an explosive UEFA Youth League campaign, the versatile winger has caught the eye of Deco and Barca’s scouting team. With his contract set to expire next year, the Catalan… pic.twitter.com/J8P3SGPxhR — SportyBet Ghana (@sportybetgh) April 22, 2026

Ahora, la revelación también indica que por el momento desde el Club Brujas no pretenden vender en estos momentos a Jesse Bisiwu, aunque se mantendrán en contacto para posibles cambios en un futuro cercano cercano. El extremo belga de 18 años termina contrato en junio de 2027, así que antes de dicha fecha es que podría acelerarse una llegada a FC Barcelona.

¿Jesse Bisiwu será el reemplazo de Lamine Yamal en FC Barcelona?

Ahora que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en pleno partido entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga 2025-26, cualquiera podría pensar Jesse Bisiwu genera interés en la directiva justamente para dicha situación y como una especie de reemplazo. Lo cierto es que el asunto no va por ese lado y sucede todo lo contrario en la interna del club.

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Como bien se mencionó en líneas anteriores, desde FC Barcelona siguen a Jesse Bisiwu desde hace un buen rato y lo pretenden como un proyecto a corto/mediano plazo. Es decir, en caso de llegar al equipo liderado técnicamente por Hansi Flick, sería un complemento idóneo en ofensiva y vaya que armaría un ataque muy bueno junto al crack español que tiene para seguir brillando.

Fuente: Composición Bolavip.

DATOS CLAVES

FC Barcelona mantiene un interés constante en el fichaje de Jesse Bisiwu .

mantiene un interés constante en el fichaje de . El club catalán proyecta a Jesse Bisiwu como un refuerzo a corto o mediano plazo.

como un refuerzo a corto o mediano plazo. Hansi Flick lidera el cuerpo técnico que integraría al futbolista en la ofensiva blaugrana.