Osasuna – FC Barcelona: alineaciones, hora y dónde ver en Perú el partido de LALIGA 2025-26

FC Barcelona puede dar un paso importante para asegurar el título este sábado 2 de mayo. Visita en El Sadar de Pamplona a Osasuna por la fecha 34 de LALIGA 2025-26. Se trata de un duelo donde el conjunto catalán buscará un triunfo para quedar con chances de ser campeón en esta jornada y en la previa al Clásico. En tanto, el local quiere meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.
Si el Barça gana este partido, no asegurará el título de LALIGA, pero sí podría hacerlo este domingo si Real Madrid no le gana al RCD Espanyol. Por ende, este partido ante Osasuna será clave en sus aspiraciones de título y también se verá cómo está de cara al Clásico del próximo 10 de mayo.
The final push to win La Liga 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2026
🎟️ https://t.co/gybRf8fHzu pic.twitter.com/mrEoPUUK75
El Barça acumula nueve victorias consecutivas en la liga española. Esto le ha permitido sacarle 11 puntos de ventaja a su escolta Real Madrid (85 unidades ante 74) a falta de cinco jornadas. Ahora, los ‘Culés’ quieren su décimo éxito en fila
Los ‘Rojillos’, por su parte, también se juegan una parada importante pensando en su objetivo de jugar algún torneo internacional la próxima temporada. Actualmente, tienen 42 puntos en el noveno lugar, pero están a dos del sexto, Getafe (con 44 hasta antes de arrancar la fecha), que está clasificando a la Conference League.
La alineación de Osasuna para jugar ante FC Barcelona
El entrenador Alessio Lisci tiene dos bajas importantes para enfrentar al Barça. Víctor Múñoz e Iker Benito están lesionados y no forman parte del once titular. Si bien hay algunas dudas con el estado de Aimar Oroz, éste estaría desde el arranque. Así, la alineación de Osasuna tendría a:
- Sergio Herrera
- Valentin Rosier
- Enzo Boyomo
- Alejandro Catena
- Javi Galán
- Lucas Torró
- Jon Moncayola
- Rubén García
- Aimar Oroz
- Raúl Moro
- Ante Budimir
- DT: Alessio Lisci
La alineación del FC Barcelona para enfrentar a Osasuna
En el Barça no hay demasiadas sorpresas con respecto a los titulares. El equipo sería el mismo que en las últimas jornadas, aunque la gran duda pasa por el ataque donde Robert Lewandowski gana enteros para jugar por sobre Ferran Torres. Roony Bardghji sigue en el extremo derecho reemplazando a Lamine Yamal. En tanto, vuelve a la convocatoria Raphinha. Así, la formación ‘blaugrana’ sería con:
- Joan García
- Éric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Gavi
- Pedri
- Dani Olmo
- Roony Bardghji
- Fermín López
- Robert Lewandowski
- DT: Hansi Flick
¿A qué hora arranca Osasuna – FC Barcelona?
El partido entre Osasuna y FC Barcelona se juega este sábado 2 de mayo, correspondiente a la fecha 34 de LALIGA 2025-26, en el Estadio El Sadar. El horario de inicio es a las 14:00 horas de Lima, Perú.
¿Dónde ver EN VIVO Osasuna – FC Barcelona?
Osasuna – FC Barcelona cuenta con transmisión EN VIVO de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica en TV (excepto Argentina, que va por ESPN 2). En tanto, se puede disfrutar también vía online por la plataforma Disney+ Premium.
Datos claves
- 2 de mayo: FC Barcelona visita a Osasuna en el Estadio El Sadar.
- 85 puntos: FC Barcelona lidera LALIGA con 11 unidades de ventaja sobre Real Madrid.
- ESPN y Disney+: Transmiten el partido del FC Barcelona en vivo para Sudamérica.