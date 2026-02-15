Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga: GRATIS vía DIRECTV Sports, DGO, y Fútbol Libre

El Rayo Vallecano recibe al Atlético de Madrid en un duelo de contrastes donde la intensidad será el factor determinante sobre el césped. El conjunto franjirrojo necesita recuperar su identidad eléctrica en casa para frenar a un rival que históricamente se le atraganta en las últimas temporadas de LaLiga.

Así llegan Atlético Madrid y Rayo Vallecano

Por su parte, el Atlético de Madrid llega en un estado de forma pletórico tras sellar su pase a la final de la Copa del Rey con una goleada histórica. El equipo de Diego Simeone busca trasladar esa contundencia ofensiva a la competición liguera para afianzarse en la zona de privilegio de la tabla.

La clave del encuentro estará en el duelo de pizarras, donde la presión alta del Rayo chocará contra la solvencia defensiva y el contragolpe letal de los colchoneros. Los locales apuestan por la verticalidad de sus bandas, mientras que la visita confía en la jerarquía de sus figuras para romper el bloque defensivo rival.

El antecedente más cercano dejó un ajustado 3-2 a favor de los rojiblancos en el Metropolitano, lo que anticipa un partido de máxima paridad y emociones fuertes. Ambos conjuntos saben que un derbi madrileño es mucho más que tres puntos y saldrán a morder desde el pitido inicial.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid?

El encuentro entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se disputa este domingo 15 de febrero de 2026 a las 16:15 horas de España, lo que equivale a las 09:15 en México, las 10:15 en Perú, Colombia y Ecuador, y las 12:15 en Argentina, Chile y Uruguay. En Estados Unidos, el pitido inicial sonará a las 10:15 ET (hora del Este) y a las 07:15 PT (hora del Pacífico), permitiendo que los aficionados de todo el continente sigan las acciones en vivo desde la mañana.

¿Qué canales transmitirán el Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid?

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid se podrá seguir en vivo en España a través de DAZN (DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar), mientras que en México y Centroamérica la transmisión exclusiva correrá a cargo de Sky Sports. Para los aficionados en Sudamérica, el partido estará disponible mediante la señal de DSports (Directv) y su plataforma de streaming DGO, a excepción de algunos países que también contarán con cobertura en Disney+. Finalmente, en Estados Unidos, el choque podrá verse a través de las pantallas de ESPN Deportes, ESPN+ y la plataforma Fubo. Además del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid es un clásico de la ciudad en LaLiga.

DATOS CLAVES