¡Alineaciones confirmadas! Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: previa

Real Madrid y Real Sociedad juegan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Alineación titular de Real Sociedad!

Pellegrino Matarazzo alistó el siguiente equipo titular para visitar a Real Madrid.

¡Vestuario listo de Real Madrid!

Los merengues usarán su indumentaria clásica para recibir el día de hoy a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu.

¡Alineación titular de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa preparó el siguiente equipo titular para recibir a Real Sociedad.

¡Bienvenidos a la cobertura del Real Madrid vs. Real Sociedad!

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de LaLiga. A continuación, sigue todas las incidencias del encuentro.

Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga.
© Getty Images.Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga.

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de la LaLiga. En la previa todo indica que será un partido de diversas emociones, sobre todo cuando son los merengues quienes necesitan el triunfo para no perder lugar en los primeros lugares de la tabla de posiciones; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada.

Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de hoy, Real Madrid viene de vencer 2-0 a Valencia, derrotar 2-1 a Rayo Vallecano e imponerse 2-0 frente Levante jugando en condición de local. Por otro lado, Real Sociedad venció 3-1 a Elche, igualó 1-1 frente a Athletic Club en condición de visita y derrotó 3-1 a Celta de Vigo. En resumen, nos espera un verdadero partidazo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 LaLiga?

  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver juegan Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga?

  • Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • España | Movistar LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
Renato Pérez
Renato Pérez
