¡Alineaciones confirmadas! Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: previa

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de la LaLiga. En la previa todo indica que será un partido de diversas emociones, sobre todo cuando son los merengues quienes necesitan el triunfo para no perder lugar en los primeros lugares de la tabla de posiciones; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada.

Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de hoy, Real Madrid viene de vencer 2-0 a Valencia, derrotar 2-1 a Rayo Vallecano e imponerse 2-0 frente Levante jugando en condición de local. Por otro lado, Real Sociedad venció 3-1 a Elche, igualó 1-1 frente a Athletic Club en condición de visita y derrotó 3-1 a Celta de Vigo. En resumen, nos espera un verdadero partidazo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 LaLiga?

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver juegan Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga?