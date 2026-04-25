Tras ganarle a Getafe, ¿qué necesita Barcelona para salir campeón de LALIGA 2025-26?

FC Barcelona le ganó 2-0 a Getafe por la fecha 32 de LALIGA 2025-26 y se acerca al título. Luego de que Real Madrid empató ante Real Betis el pasado viernes, la diferencia de puntos ahora es de 11 puntos a falta de cinco partidos para el final. Por lo tanto, puede ser campeón en la próxima fecha y, si no, podría hacerlo en el Clásico.

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Con su triunfo en el Coliseum, Barcelona llegó a los 85 puntos como único líder de LALIGA. De esta manera, extendió su diferencia con respecto a su escolta, Real Madrid, que quedó con 74 unidades tras el 1-1 ante Real Betis en el Benito Villamarín.

Así, el equipo dirigido por Hansi Flick quedó muy cerca de asegurarse el título de la liga española. Quedan 15 puntos en juego y el escenario es muy favorable para asegurar la consagración en la próxima fecha o en la siguiente donde podría hacerlo ante su público y ante su clásico rival.

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¿Qué necesita Barcelona para salir campeón de LALIGA 2025-26?

Barcelona enfrenta el próximo sábado 2 de mayo al Osasuna en El Sadar. No aseguraría el título de forma directa con el triunfo, ya que debería esperar el resultado del Real Madrid el domingo 3 de mayo ante el Espanyol en El Prat.

Si el Barça le gana al Osasuna, llegaría a 88 puntos, mientras que Real Madrid queda con 74 teniendo que jugar en Cornellà. Eso lo obligaría sí o sí al conjunto ‘merengue’ a ganar dicho partido, ya que un empate o una derrota le daría el título al conjunto ‘blaugrana’.

¿Por qué? Es que con un triunfo llegaría 77 y la diferencia seguiría siendo de 11 puntos con 12 en juego. El empate (quedaría con 75) o la derrota (se mantendría en 74) harían inalcanzable la diferencia y el festejo sería de los ‘Culés’.

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Si hay triunfo de ambos equipos, la definición del título se extendería al Clásico donde Barcelona recibirá al Real Madrid el domingo 10 de mayo en el Camp Nou. Sería un mano a mano en donde los ‘Culés’ festejarán con el triunfo o el empate.

La bronca de Vinícius Júnior en el partido ante Betis, un reflejo de la situación del Real Madrid (Getty Images).

Si los ‘Merengues’ ganan el Clásico, la diferencia en tal caso sería de ocho puntos (88 ante 80) con nueve en juego (tres partidos para el final). Allí, el conjunto ‘blaugrana’ podría consagrarse en su visita ante el Deportivo Alavés en la fecha 36 de LALIGA.

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Tabla de posiciones de LALIGA 2025-26 en vivo

Los partidos que le quedan a Barcelona en LALIGA 2025-26

Fecha 34: vs. Osasuna en El Sadar | Sábado 2 de mayo | 14:00 horas.

Fecha 35: vs. Real Madrid en el Camp Nou | Domingo 10 de mayo | 14:00 horas.

Fecha 36: vs. Deportivo Alavés en Mendizorroza | Miércoles 13 de mayo | 14:30 horas.

Fecha 37: vs. Real Betis en el Camp Nou | Domingo 17 de mayo | Horario a confirmar.

Fecha 38: vs. Valencia en Mestalla | Domingo 24 de mayo | Horario a confirmar.

*Los horarios del partido son de Lima, Perú.

Los partidos que le quedan a Real Madrid en LALIGA 2025-26

Fecha 34: vs. Espanyol en El Prat | Domingo 3 de mayo | 14:00 horas.

Fecha 35: vs. Barcelona en el Camp Nou | Domingo 10 de mayo | 14:00 horas.

Fecha 36: vs. Real Oviedo en el Santiago Bernabéu | Jueves 14 de mayo | 14:30 horas.

Fecha 37: vs. Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán | Domingo 17 de mayo | Horario a confirmar.

Fecha 38: vs. Athletic Club en el Santiago Bernabéu | Domingo 24 de mayo | Horario a confirmar.

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*Los horarios del partido son de Lima, Perú.

Recuerda que los partidos de LALIGA y la definición del título lo podrás seguir en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

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