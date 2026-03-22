Con gol de Ronald Araújo, Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano y se afianza en la cima de la LALIGA

Barcelonasufrió más de lo esperado ante Rayo Vallecano, pero terminó llevándose una victoria bastante importante. Por la jornada 29 de LaLiga, el equipo catalán ganó 1-0 en el Spotify Camp Nou gracias al gol de Ronald Araújo (24’).
Cabe resaltar que, con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick alcanzan 73 puntos y amplían a siete la ventaja sobre su perseguidor, Real Madrid, antes del clásico frente al Atlético de Madrid.
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¡Final del partido!
Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano con gol de Ronald Araújo.
90+3' Raphinha se lo toma con calma
Intentó buscar opción de tiro, pero se fue hacia la banda tras no lograrlo.
89' Cancelo no puede seguir
El luso está al límite y se va de la cancha cojeando. Ingresa Xavi Espart.
88' Corte estratégico del Rayo
Rashford salió con todo al contragolpe, pero Isi se tiró por detrás para frenar su carrera.
85' ¡Molestia en el Barcelona!
Lejeune se cruzó en la carrera de Rashford, pero no fue nada para el árbitro. Se vuelve loco Flick.
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83' ¡UFF! Lo que se falló Pacha Espino
Completamente solo en el área, intentó cruzar el balón pero lo envió arriba. La ocasión más clara del partido.
82' ¡Lamine Yamal deja el campo de juego!
Entra Rashford en su lugar. Camello es la última bala de Iñigo.
78' Lamine no encuentra a Olmo
El extremo del Barca, poco participativo en la segunda parte, intentó un pase al hueco que se fue directamente fuera.
76' "Esta prohibido el uso de silbatos"
El árbitro escuchó un silbido similar al suyo y detuvo el partido hasta el aviso por megafonía. El balón ya vuelve a rodar.
72' Tarjeta amarilla para Cubarsí
Pedri perdió el balón y el defensor cometió falta al ir al suelo. Pareció tocar el balón, pero entró con la plancha y no mostró estar de acuerdo con la tarjeta.
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68' ¡Avisa Olmo!
Tras el rechazo del tiro de Cancelo, se giró pero su remate se fue demasiado cruzado. Casi lo logra.
65' Tarjeta amarilla para Rayo Vallecano
Fran Pérez fue al suelo por detrás y arrolló a Cancelo. Opción a balón parado al Barca tras varios minutos de sufrimiento.
62' ¡Atajadón de Joan!
Detuvo con la mano un centro cerrado desde el córner ante Unai López solo en el segundo palo. En el siguiente remate, el portero salvó de reflejos el empate.
60' La última para Fermín
Se retira al banquillo tras un disparo cruzado, al igual que Bernal. Entran Olmo y Casadó.
58' ¡Estuvo cerca Raphinha!
Araújo puso rápido para Ferran, que intentó un pase cruzado al segundo palo. El brasileño se lanzó, pero no alcanzó el balón.
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56' ¡Volvió a aparecer Lamine!
Recorrió todo el borde del área, pero su tiro cruzado se fue desviado. Había pasado varios minutos sin aparecer.
53' ¡Problemas para Fermín!
El mediapunta del Barca se toca el muslo y recibe atención, mientras Flick aprovecha para hablar con Raphinha.
52' ¡Defiende el Rayo!
Raphinha intentó colocar el balón tras controlar en el área, pero el defensor rumano se interpuso.
47' ¡No vale nada!
Pedri remató con fuerza, Ciss lo bloqueó, pero hubo falta previa de Fermín sobre Chavarría al intentar controlar.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad. Cambios en ambos equipos.
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46' Cambios en ambos equipos
Ferran entra en lugar de Lewandowski en el Barcelona. Álvaro y Pacha Espino sustituyen a Óscar Valentín y Carlos Martín en Rayo Vallecano.
¡Final del primer tiempo!
Ambos equipos se dirigen a los vestuarios con el marcador 1-0 a favor del Barcelona.
45' Se jugarán 3 minutos más
El Barca busca controlar el juego con posesión larga tras varios ataques del equipo de Iñigo.
42' Cubarsí no da opción
Salió de su zona para despejar a banda. El Rayo intenta acercarse al área rival en estos minutos finales, y la jugada terminó en córner.
40' Se juegan los últimos 5 minutos del primer tiempo
Se juegan los últimos 5 minutos del primer tiempo, con Barcelona ganando 1-0 gracias a Araújo.
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36' ¡El Rayo pide penal!
Ratiu cayó al pasar atrás a su compañero para centrar. Hubo contacto con Fermín, pero parece leve.
32' ¡Molestia en los jugadores del Barca!
Marc Bernal cortó con la pierna por su banda derecha y los culés pedían saque de banda, pero el árbitro no lo concedió y amonestó a Cancelo por protestar.
30' ¡SE LA PIERDE RAPHINHA!
Raphinha remató con derecha desde la frontal, pero Batalla y el larguero evitaron el gol.
26' Tarjeta amarilla para Lamine Yamal
Dejó la pierna a Ciss, que lo interceptó en carrera. Negó la jugada culé, pero recibió la tarjeta.
24' ¡GOOOL DEL BARCELONA!
Todos los córners del Barca iban al primer palo, pero Cancelo cambió el destino y Ronald Araújo cabeceó picado hacia adentro.
Egresada de Periodismo Deportivo en Escuela ISIL. Antes Redactora Web en Pixxel (agencia de publicidad y marketing), Redactora Web de Deportes en Infobae Perú. Cuatro años de experiencia en medios digitales.