Con gol de Ronald Araújo, Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano y se afianza en la cima de la LALIGA

Barcelona sufrió más de lo esperado ante Rayo Vallecano, pero terminó llevándose una victoria bastante importante. Por la jornada 29 de LaLiga, el equipo catalán ganó 1-0 en el Spotify Camp Nou gracias al gol de Ronald Araújo (24’).

Cabe resaltar que, con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick alcanzan 73 puntos y amplían a siete la ventaja sobre su perseguidor, Real Madrid, antes del clásico frente al Atlético de Madrid.