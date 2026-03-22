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La Liga

Con gol de Ronald Araújo, Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano y se afianza en la cima de la LALIGA

El cuadro 'blaugrana' enfrenta a los 'Matagigantes' en el Camp Nou para mantenerse líder del torneo español.

Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano.
© Rayo VallecanoBarcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano.

Barcelona sufrió más de lo esperado ante Rayo Vallecano, pero terminó llevándose una victoria bastante importante. Por la jornada 29 de LaLiga, el equipo catalán ganó 1-0 en el Spotify Camp Nou gracias al gol de Ronald Araújo (24’).

Cabe resaltar que, con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick alcanzan 73 puntos y amplían a siete la ventaja sobre su perseguidor, Real Madrid, antes del clásico frente al Atlético de Madrid.

¡Final del partido!

Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano con gol de Ronald Araújo.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "PRESENTEDBY BY Spotify VICT T R.ARAUJO24' R. ARAUJO 24' V 10 1 0"

90+3' Raphinha se lo toma con calma

Intentó buscar opción de tiro, pero se fue hacia la banda tras no lograrlo. 

89' Cancelo no puede seguir

El luso está al límite y se va de la cancha cojeando. Ingresa Xavi Espart.

88' Corte estratégico del Rayo

Rashford salió con todo al contragolpe, pero Isi se tiró por detrás para frenar su carrera.

85' ¡Molestia en el Barcelona!

Lejeune se cruzó en la carrera de Rashford, pero no fue nada para el árbitro. Se vuelve loco Flick.

83' ¡UFF! Lo que se falló Pacha Espino

Completamente solo en el área, intentó cruzar el balón pero lo envió arriba. La ocasión más clara del partido.

82' ¡Lamine Yamal deja el campo de juego!

Entra Rashford en su lugar. Camello es la última bala de Iñigo.

78' Lamine no encuentra a Olmo

El extremo del Barca, poco participativo en la segunda parte, intentó un pase al hueco que se fue directamente fuera.

76' "Esta prohibido el uso de silbatos"

El árbitro escuchó un silbido similar al suyo y detuvo el partido hasta el aviso por megafonía. El balón ya vuelve a rodar.

72' Tarjeta amarilla para Cubarsí

Pedri perdió el balón y el defensor cometió falta al ir al suelo. Pareció tocar el balón, pero entró con la plancha y no mostró estar de acuerdo con la tarjeta.

68' ¡Avisa Olmo!

Tras el rechazo del tiro de Cancelo, se giró pero su remate se fue demasiado cruzado. Casi lo logra.

65' Tarjeta amarilla para Rayo Vallecano

Fran Pérez fue al suelo por detrás y arrolló a Cancelo. Opción a balón parado al Barca tras varios minutos de sufrimiento.

62' ¡Atajadón de Joan!

Detuvo con la mano un centro cerrado desde el córner ante Unai López solo en el segundo palo. En el siguiente remate, el portero salvó de reflejos el empate.

60' La última para Fermín

Se retira al banquillo tras un disparo cruzado, al igual que Bernal. Entran Olmo y Casadó.

58' ¡Estuvo cerca Raphinha!

Araújo puso rápido para Ferran, que intentó un pase cruzado al segundo palo. El brasileño se lanzó, pero no alcanzó el balón.

56' ¡Volvió a aparecer Lamine!

Recorrió todo el borde del área, pero su tiro cruzado se fue desviado. Había pasado varios minutos sin aparecer.

53' ¡Problemas para Fermín!

El mediapunta del Barca se toca el muslo y recibe atención, mientras Flick aprovecha para hablar con Raphinha.

52' ¡Defiende el Rayo!

Raphinha intentó colocar el balón tras controlar en el área, pero el defensor rumano se interpuso.

47' ¡No vale nada!

Pedri remató con fuerza, Ciss lo bloqueó, pero hubo falta previa de Fermín sobre Chavarría al intentar controlar.

¡Inició el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda mitad. Cambios en ambos equipos.

46' Cambios en ambos equipos

Ferran entra en lugar de Lewandowski en el Barcelona. Álvaro y Pacha Espino sustituyen a Óscar Valentín y Carlos Martín en Rayo Vallecano.

¡Final del primer tiempo!

Ambos equipos se dirigen a los vestuarios con el marcador 1-0 a favor del Barcelona.

45' Se jugarán 3 minutos más

El Barca busca controlar el juego con posesión larga tras varios ataques del equipo de Iñigo.

42' Cubarsí no da opción

Salió de su zona para despejar a banda. El Rayo intenta acercarse al área rival en estos minutos finales, y la jugada terminó en córner.

40' Se juegan los últimos 5 minutos del primer tiempo

Se juegan los últimos 5 minutos del primer tiempo, con Barcelona ganando 1-0 gracias a Araújo.

36' ¡El Rayo pide penal!

Ratiu cayó al pasar atrás a su compañero para centrar. Hubo contacto con Fermín, pero parece leve.

32' ¡Molestia en los jugadores del Barca!

Marc Bernal cortó con la pierna por su banda derecha y los culés pedían saque de banda, pero el árbitro no lo concedió y amonestó a Cancelo por protestar.

30' ¡SE LA PIERDE RAPHINHA!

Raphinha remató con derecha desde la frontal, pero Batalla y el larguero evitaron el gol.

26' Tarjeta amarilla para Lamine Yamal

Dejó la pierna a Ciss, que lo interceptó en carrera. Negó la jugada culé, pero recibió la tarjeta.

24' ¡GOOOL DEL BARCELONA!

Todos los córners del Barca iban al primer palo, pero Cancelo cambió el destino y Ronald Araújo cabeceó picado hacia adentro.

20' Joan necesita atención médica

El portero presenta molestias similares a las de la Champions y requiere atención médica.

19' ¡Caída de Lamine en el área!

Se tiró al suelo al recortar frente a Pathé Ciss, quien levantó la pierna con mucho riesgo. Piden penal.

18' Ratiu salva al Rayo

Pathé Ciss salió de posición y Fermín lo superó con facilidad. El lateral salvó al evitar el giro de Lewandowski.

16' ¡Adolorido Araújo!

El uruguayo se lleva la mano a la cara tras un choque con Fran Pérez, pero sigue sin necesitar atención.

12' ¡UFF! Se la pierde Raphinha

En un mano a mano con el portero rival, Raphinha no pudo definir bien y el balón terminó yéndose desviado.

10' Se anima Gerard Martín

El defensor intentó un remate desde la frontal, pero muy forzado y sin incomodar al portero argentino.

8' Tarjeta amarilla para Raphinha

Raphinha pisó a Lejeune al intentar recuperar el balón tras la acción del defensor del Rayo. El jugador aceptó la amarilla sin protestar.

5' Presiona Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano no se repliega y complica al Barcelona, que domina la posesión cuando puede.

1' ¡Se salva Barcelona!

Joan García bloquea un disparo de Carlos Martín cerca del arco.

¡Inició el partido!

Ya se juega el primer tiempo en el Camp Nou.

¡Todo listo para que inicie el Barcelona vs Rayo Vallecano!

Ambos equipos esperan la indicación del árbitro principal para poder iniciar el partido.

¡Andrés Iniesta presente en el Camp Nou!

Andrés Iniesta

Equipos listos para salir al campo de juego

Barcelona y Rayo Vallecano se preparan para salir a la cancha. Restan minutos.

¡Rayo Vallecano sale a calentar!

Barcelona utilizará camiseta especial

¡Alineación confirmada del Barcelona!

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¡Alineación confirmada de Rayo Vallecano!

Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al Barcelona:

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Así luce el camerino del Barcelona

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

En sus últimos cinco encuentros, Barcelona se impuso en 3 y empató 2:

  • Rayo Vallecano 1-1 Barcelona
  • Barcelona 1-0 Rayo Vallecano
  • Rayo Vallecano 1-2 Barcelona
  • Barcelona 3-0 Rayo Vallecano
  • Rayo Vallecano 1-1 Barcelona

Posible alineación de Barcelona

Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Posible alineación de Rayo Vallecano

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Fran Pérez.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano en las instalaciones del Spotify Camp Nou se transmitirá a través de las pantallas de DSports y también en vivo vía online con la app de DGO.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 08:00 horas
  • Venezuela y Bolivia: 09:00 horas
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00 horas
  • España: 14:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Rayo Vallecano!

Sigue aquí la cobertura total del duelo entre Barcelona y Rayo Vallecano desde el estadio Camp Nou, en un partido que promete ser muy disputado. No te pierdas ninguna de las incidencias.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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